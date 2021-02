Navigatiesystemen gestolen uit tientallen auto’s

De Rijnmondregio wordt geteisterd door een groep autokrakers. Vanaf 1 december 2020 hebben ze maar liefst 54 maal toegeslagen in voornamelijk de Hoeksche Waard, Ridderkerk en Barendrecht. De dieven hebben het gemunt op de navigatiesystemen in de auto’s. Ze slaan overdag, ‘s avonds en ’s nachts toe op bedrijventerreinen en in woonwijken.