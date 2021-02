Griekse Rotterdammer werd laatste op het WK Schaatsen: 'Een uit de hand gelopen grap, maar met een serieuze ondertoon'

Loukas Patsoulas, in actie in de Weena IJshal

Het was een raar beeld. Tussen wereldtoppers als Leo Visser, Gerard Kemkers en een piepjonge Johan Olav Koss, liep plots een Rotterdammer. Hij was kansloos voor de titel, maar kreeg een karrenvracht aan media-aandacht.

Kranten stonden vol over de ‘Griekse Rotterdammer’. Hij was een sensatie. "Het was een uit de hand gelopen grap", blikt Patsoulas terug op het toernooi, vandaag 32 jaar geleden. "Maar het had wel een ondertoon van ‘we gaan er iets mee doen’."

Zodoende stond Patsoulas aan de start van de 500 meter en de 5 kilometer. Hij werd op beide afstanden ruim laatste.



De internationale schaatsbond zat wel een beetje met Patsoulas in de maag. Uiteindelijk werd hij als allereerste deelnemer van een internationaal schaatstoernooi gediskwalificeerd, omdat hij ‘de schaatssport niet goed genoeg zou beheersen’.

“Dat was op zich wel jammer”, blikt Patsoulas nu terug. “Maar omdat ik zoveel publiciteit had gekregen, dachten ze van ‘daar moeten we maar een punt achter zetten’.”

Trainingsstage met DDR

Toch hield Patsoulas een uitnodiging over voor een trainingsstage van drie maanden met de schaatsploeg van de DDR, het voormalige Oost-Duitsland. “Daar had ik echt wat aan”, vertelt hij verder. “En ik maakte echt enorme stappen toen.”

Maar de grote droom van Patsoulas, om een keer mee te doen met de Olympische Spelen, werd uiteindelijk niet bereikt. Niet vanwege tegenstribbelende bestuursleden, maar de ziekte van Pfeiffer. “Daar baalde ik wel flink van”, legt Patsoulas uit. “Als Griek is het meedoen aan de Olympische Spelen natuurlijk het mooiste dat je je kunt voorstellen. Die kans laat je niet schieten. Van het Olympisch Comité had ik toestemming gekregen om mee te doen. Maar het heeft helaas niet zo mogen zijn.”

Gomez

Patsoulas noemt tijdens het gesprek de naam van Antonio Gomez, een Spanjaard die eerder ook al de wereld versteld liet staan door zijn (gebrek aan) schaatskwaliteiten. “Als ik word aangesproken op mijn schaatsprestaties, dan zeggen mensen wel vaak ‘hey, jij bent die Griekse Gomez’. Wij zijn wel onlosmakelijk verbonden met elkaar.”

Ook al lagen de ‘hoogtijdagen’ van Gomez ruim tien jaar voor Patsoulas, de beide schaatsers kwamen wel een keer uit tegen elkaar. “Hein Vergeer kwam met het idee om het Zuid-Europees schaatskampioenschap te houden”, legt Patsoulas uit, “als deel van een ijsgala in Heerenveen. Dus ik mocht het opnemen tegen Gomez. Ik won ruim van hem, maar wat een ongelooflijk aardige en vriendelijke man was die Gomez.”



'Anders doen'

Deze week heeft Patsoulas, inmiddels 54 jaar, nog niet op het ijs gestaan, geeft hij toe. Maar hij is het zeker wel van plan. Hij moet er wel de tijd voor hebben. Deze week is hij aan het werk voor de KLM, een direct gevolg van zijn schaatscarrière. Na zijn schaatstijd ging hij aan het werk bij zijn toenmalige sponsor Transavia. Daarna maakte de Rotterdammer de overstap naar KLM.

“Die periode werd je wel geleefd, zeker in de winter”, gaat Patsoulas verder, “maar het is een herinnering die je nooit meer vergeet. Of ik het nog een keer zo zou doen? Nee, ik denk dat ik me beter zou voorbereiden. Ik zou ook niet overal meer ‘ja’ op zeggen. We zouden dan ook met iets kleiners beginnen dan met het WK Afstanden, denk ik.”