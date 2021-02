Solidariteit ondernemers na plunderingen: ‘Ik wil niet meer huilen maar verder gaan met mijn droom'

De zon begint weer te schijnen op de Groene Hilledijk. Door donaties en hulp is voedingssuplementenzaak Body Muscles weer bijna hersteld en de voorraad weer aangevuld. Alleen het hout in de voordeur moet vervangen worden door glas. Even verderop bij juwelier Jewelrybox is nog wel de schade te zien. Volgens eigenaresse Wod gaat de gemeente zorgen dat de voorgevel gerepareerd gaat worden.

De buitenkant van Jewelrybox (10 februari)



Een lange blonde jongen komt de winkel binnen. Timon van Meerendonk heeft een online-marketingbureau en wil Wod helpen met het opzetten van een webshop. Hij zag een reportage van de aangeslagen en huilende Wod bij Pownews. “Het is enorm triest om te zien dat deze ondernemer zo gehavend is. Zeker in deze tijd waar ze al weinig verkopen.”

Hij bedacht het idee om Wod te helpen met iets waar ze daadwerkelijk iets aan heeft, namelijk een website. Hier is zijn bedrijf gespecialiseerd in. Timon wilde iets anders aanbieden dan geld. "Ze heeft er meer aan als we een dienst kunnen verlenen waardoor de onderneming verder kan." Binnen een uur tijd hebben ze een plan bedacht hoe de website er uit moet gaan zien.

De winkel is nog steeds nagenoeg leeg



Wod krijgt steun en hulp van allerlei kanten: ze kreeg brieven en snoep van bewoners, minister premier Mark Rutte belde haar om een hart onder de riem te steken en er is via een crowdfundactie al ongeveer dertigduizend euro opgehaald. Wod zegt dat ze zich gesterkt voelt door de steun. "Ik wil ook niet meer huilen en wil alle mensen die geholpen hebben bedanken en verder gaan met mijn droom."