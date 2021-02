Rotterdam wil snellere kwijtschelding schulden slachtoffers kinderopvangtoeslagenaffaire

Het helpen van de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire komt maar langzaam op gang. Oorzaak is dat de huidige privacywetgeving in dit geval erg vertragend werkt. De gemeente Rotterdam roept het kabinet op vaart te zetten achter de voorstellen die er nu liggen, want alleen al de 3 duizend ouders in Rotterdam hebben dat nodig. Anders kunnen ze hun leven nog lang niet oppakken.

Veel ouders kwamen in de problemen, doordat zij door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur werden behandeld. Ze moesten soms 10 duizenden euro's aan toeslagen terugbetalen, wat leidde tot financiële en sociale problemen. Een speciale commissie onderzocht de zaak en kwam tot de conclusie dat de gedupeerden ongekend onrecht is aangedaan.

'Snelle hulp hard nodig'

De gemeente krijgt binnenkort van de Belastingdienst gegevens van de slachtoffers die in Rotterdam wonen. Het gaat dan om gegevens als naam, telefoonnummer en BSN-nummer. De gemeenten willen de slachtoffers helpen en ook de schulden kwijtschelden die ze bij gemeentelijke instanties hebben. Er moet ook snel gestopt worden met het sturen van brieven en deurwaarders, wat minder snel gaat dan gedacht.

De hulp voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire komt langzaam op gang



De privacywet bepaalt dat de gemeenten eerst de slachtoffers moeten benaderen met de vraag of er in de systemen mag worden gekeken welke schulden er bij de gemeente zijn. Dat kost tijd en ondertussen lopen de schulden door en kan het dus zijn dat de gedupeerden lastig gevallen worden met verzoeken tot betalen.

Wethouder Grauss van schuldenaanpak zegt dat hij graag zou willen dat de wet voor deze groep aangepast wordt, zodat ze sneller geholpen kunnen worden. "We doen nu stapjes, maar het is nog niet goed geregeld." Hij roept mensen op die slachtoffer zijn zich ook zelf te melden bij het Hulpteam Toeslagen Rotterdam, een samenwerking van de gemeentelijke ombudsman en de gemeente Rotterdam.

Afblijven van compensatiegeld

De gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire komen in aanmerking voor compensatie. Dat bedrag is minimaal 30 duizend euro en kan meer worden als dat nodig is. Schuldeisers kunnen dat claimen. Het hulpteam van de gemeente praat met schuldeisers om dat niet te doen. Meestal lukt dat, maar een enkele keer wordt er toch aanspraak op het geld gemaakt. Wettelijk is dat niet verboden.

Niet alleen Rotterdam, maar ook andere gemeenten, de Tweede Kamer en het kabinet willen dit voorkomen. Wethouder Grauss vraagt ook hier voor meer snelheid. Grauss: "Zorg als kabinet en Tweede Kamer ervoor dat de compensatie in stand blijft. Dat schuldeisers, rechters, bewindvoerders en gemeenten er niet aan mogen komen. Iedereen wil dit. Het is alleen nog niet geregeld"

Toch hulp van gemeente geaccepteerd

De Rotterdamse Naomi is ook slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ze heeft een schuld van 40 duizend euro. Uit schaamte dat ze in deze positie zit en hulp moet vragen bij instanties, weten maar weinig mensen van haar verhaal. Daarom wil ze haar verhaal alleen onherkenbaar vertellen.

Gedupeerde van de toeslagenaffaire, de Rotterdamse Naomi, vertelt haar verhaal



Ook Naomi heeft getwijfeld of ze met de gemeente wilde gaan praten. Door alles wat er gebeurd is, was er veel wantrouwen tegen de overheid. Uiteindelijk heeft ze met het Hulpteam Toeslagen gesproken en werkt ze nu samen met haar begeleider Jeroen Feddema van de gemeente Rotterdam. Hij bemiddelt met schuldeisers en helpt haar op tal van andere manieren.

Naomi is blij dat ze de stap gezet heeft maar rust heeft ze nog niet. Die komt pas als ze meer duidelijkheid krijgt over hoe het met haar schulden opgelost gaat worden.

Alleen al in Rotterdam zijn 3 duizend mensen slachtoffer van de toeslagenaffaire. Nog maar een klein deel is bekend bij gemeente en kan dus geholpen worden. De Rotterdamse Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld roept gedupeerden op zich alsnog te melden voor hulp.

Het Hulpteam Toeslagen 010 is te bereiken op 0800-2345888