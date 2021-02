Vijf tips om je huisdier nét wat meer te laten genieten van de vrieskou

Want dieren in de vrieskou laten bibberen, wil natuurlijk niemand. Een dekje (hondenjas) kopen, voetzooltjes insmeren met vaseline, haartjes tussen de pootjes kort knippen en goed op je dier letten: het zijn allemaal manieren om je huisdier net wat diervriendelijker te behandelen. Vooral in deze ijskoude tijden.

De Deugd geeft vijf kant- en klare tips voor dierenvrienden met een hond, kat of konijn thuis.

Tip 1 (hond): 'Koop een dekje voor je hond'

Allereerst de honden: "Ook al geeft de vacht voldoende bescherming om niet koud te worden, nat worden is niet zo prettig. Dan koelen de honden namelijk snel af. Dit geldt vooral voor honden met niet zoveel haar, zoals naakthonden en kleine kortharige hondjes. Maar ook oudere zieke dieren kunnen hier niet zo goed tegen", zegt hij. Tip: "Koop een dekje. Dat is een soort hondenjas, waardoor de honden warm blijven."

Tip 2 (hond): 'Knip de haartjes bij de zooltjes kort'

Ook kunnen honden last krijgen van de poten, zegt De Deugd. Want tussen die zooltjes kunnen sneeuwklonten terechtkomen. Tip: "Knip die haartjes kort, dan voorkom je dat. Lukt dat niet, dan kun je de sneeuwklonten wegspoelen met lauw water."

Tip 3 (hond): 'Smeer zooltjes in met vaseline'

Maar naast de sneeuwklonten, heb je ook nog de pekel. Dat is zout dat zich mengt met water. "De grote boosdoener", noemt De Deugd het. Tip: "Wil je dat je huisdier niet met zijn voetzooltjes blijft kleven aan de pekel, smeer zijn zooltjes dan in met vaseline. Dan wordt dat afgedekt en trekt die pekel er niet zo in. Als je terugkomt, kan je dat met lauw water wegspoelen."

Tip 4 (kat): 'Koop een kattenluikje'

Dan de katten: die kunnen over het algemeen wel veilig naar buiten, zegt de dierenarts. "Maar krijgen ze het koud, dan moeten ze wel weer naar binnen kunnen. Tip: "Kattenluikjes zijn dan handig. Want kunnen ze niet naar binnen, dan gaan ze wel ergens anders een warme plek zoeken. In een schuur een paar huizen verderop of onder een auto en ja, dan ben je ze kwijt."

Tip 5 (konijn): 'Zorg voor droog en winddicht hok'

And last but not least: konijnen. Tip: "Zorg voor een droog en winddicht hok. En ververs het water, want anders bevriest het. Dat is niet zo fijn drinken."