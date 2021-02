Het weer: volop zon en schraal

Vanavond en vannacht is het helder en gaat het matig tot streng vriezen. De minima liggen tussen -8 en -12 graden. De oostenwind neemt af tot zwak of matig en waait aan zee eerst nog vrij krachtig.

Morgen is het opnieuw zonnig en loopt de temperatuur uiteindelijk op naar het vriespunt tot -2 graden. De schrale wind waait matig en komt uit het oosten.

Vooruitzichten:

Zondag is het nog vrij zonnig met in de loop van de dag vanuit het westen toenemende sluierbewolking. In de middag loopt de temperatuur op tot enkele graden boven het vriespunt. Maandag krijgen we te maken met een dooiaanval. Het is dan bewolkt met in de ochtend vanuit het westen regen, ijzel of (natte) sneeuw. In de middag wordt het 5 graden. Dinsdag en woensdag blijft het overwegend bewolkt en wordt het zachter, in de middag wordt het dan 8 graden.

Gemiddelde temperatuur:

Tussen 11 en 20 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,1 graden en de minimumtemperatuur 0,7 graden. Er valt gemiddeld 19,4 mm neerslag.