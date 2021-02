Liveblog: schaatspret gaat door met discoschaatsen in Dordrecht, strooiwagens gaan ook vanavond weg op

De regio is nog altijd bedekt onder een laag sneeuw en veel mensen hebben al geschaatst op natuurijs. In dit liveblog houden wij de laatste ontwikkelingen bij rondom het winterse weer en de actuele stand van zaken op de wegen en in het openbaar vervoer.

Klik hier voor de updates van donderdag 11 februari.

• Kijk hier naar de mooiste schaatsbeelden uit onze regio

• Nog steeds code geel in onze regio. Ook vrijdagavond gaan strooiwagens de weg op.

• Gemeente Rotterdam: kom niet naar de Bergsche Plassen en de Rotte!

• Gemeente Molenlanden: kom niet naar Kinderdijk!

22:20

Een vriendengroep heeft vrijdag een alternatieve molentocht geschaatst. "Wat een prachtige dag was het in de Alblasserwaard. Een zonnetje, weinig wind en veel krakend ijs." Bekijk de dronebeelden in de video hieronder.



21:30

De brandweer in Maasdam/Puttershoek oefende vrijdagavond een reddingsactie. Als ze maar warm zijn aangekleed...



20:50

In heel Zuid-Holland gaan strooiwagens vrijdagavond weer de weg op. Dit om bevriezing door smeltwater te voorkomen.



20:40

De pret gaat ook 's avonds door. Op het Bakema-erf in Dordrecht zijn ze aan het discoschaatsen!



20:15

Wij bevinden ons dan wel bovenop het ijs, met schaatsen aan of ander schoeisel. Maar bij de brandweer in Spijkenisse bekijken ze het ijs ook van de anderen kant. Want de duikers moeten het redden op en onder het ijs in de praktijk goed oefenen. Zo oefenen ze om een wak te maken, erin te gaan als duiker en ervaren zij hoeveel mentale voorbereiding het eist om onder water te zwemmen.

Bekijk de video hier.

20:00

Kijk nou: een bevroren ijsvogel. Je zou denken dat dit bij ijsvogels niet kan gebeuren, maar mooi wel dus. Het beeld oogt wat zielig... (en koud)



19:15

Niet iedereen hield droge kleren vandaag. Zo ging het op het water bij de Spoorsingel in Rotterdam goed mis, zoals te zien is op onderstaande video. De kwaliteit van het ijs lijkt niet helemaal in orde...



De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

19:00

In de Hollandse Delta wordt vrijdagavond gestrooid. Zo wordt opvriezing van smeltwater voorkomen. Benieuwd op welke wegen en fietspaden de Hollandse Delta strooit? Bekijk dan deze kaart.



18:05

Tussen de files door, ook weer mooie schaatsvideo's. Deze keer van Jolanda die aan het genieten is op de Rotte.



18:00

De kaart van Rotterdam kleurt vrijdagmiddag rood. Vooral auto's staan vast op de ring Rotterdam Noord, West en Oost. Ook in de stad is het druk, vooral in West en Noord staan veel auto's stil. Lees het verhaal hier.



17:03

Weerman Ed Aldus met de winterse weersvoorspellingen!

16:25

De gezamenlijke bewonersorganisaties in Hillegersberg en Schiebroek hebben een boze brief gestuurd naar de RET en de gemeente Rotterdam. Ze vinden dat de RET “een wanprestatie van formaat heeft geleverd door reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou te laten staan”.

De wijken waren een aantal dagen van openbaar vervoer verstoken als gevolg van de weersomstandigheden. De bewoners vragen zich af waarom het tram- en busverkeer in Den Haag nog wel kon rijden en of de RET maatregelen gaat nemen om herhaling te voorkomen.

16:18

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waarschuwt schaatsers voor zwakke plekken en wakken in het ijs die in het donker minder goed zichtbaar zijn. Rond 18:00 uur gaat de zon onder. "Het ijs is nog lang niet overal goed. Test dus goed de sterkte voordat je het ijs opgaat en schaats nooit alleen!"

15:37

De gemeente Rotterdam roept op om niet meer naar de Bergsche Plassen en de Rotte te komen om te schaatsen. Het is op die plaatsen te druk. Verkeer in die richting wordt afgesloten. "Wil je het ijs op? Blijf dan dicht bij huis."

13:36

IJspret in Hendrik-Ido-Ambacht! Sarah, Olivia, Ralph en Jurre zijn in het Sandelingenpark.



13:28

Het ijs in Ouddorp is nog lang niet overal dik genoeg. Deze foto's zijn ingestuurd. Heb je ook mooie ijsfoto's? Stuur het ons op via internet@rijnmond.nl.



12:26

Door het winterse weer gaan de wegwerkzaamheden aan de A15 dit weekend niet door.



12:02

De gemeente Molenlanden roept mensen op niet naar Kinderdijk te komen. "Schaats zoveel mogelijk in je eigen woonplaats en ga op de fiets of lopend om onnodige drukte op de weg te voorkomen."

11:32

11:27

Schaatsen kan op veel plekken, maar lang niet overal is het ijs betrouwbaar genoeg... Zeker niet als je plat op je buik valt. Zoals hier, op de Spoorsingel in de Rotterdamse Provenierswijk.

11:24

11:00

09:59

Brandweer oefent op incidenten in bijzondere omstandigheden op ijs



09:34

Veiligheidsregio ZHZ: van plan het ijs op te gaan? Denk aan je veiligheid!



08:10

Het is dus glad!



07:37

Voor het eerst deze winter heeft het op Rotterdam Airport streng gevroren. Het kwik daalde voorlopig naar -10,4 graden. Onze weerman Ed Aldus geeft tekst en uitleg.



07:30

Vertraging door gaten in de weg op A15 bij Gorinchem



07:16

Een update van onze weerman Ed Aldus. 'Voorlopig is het zonnig en koud in het Rijnmondgebied. Er staat een schrale oostenwind.'



06:57

Slecht wegdek A15 - 8 kilometer file tussen afrit Leerdam en Gorinchem



06:35

Ook Politie Rotterdam-Centrum waarschuwt voor gladde wegen



06:30

Rijkswaterstaat: code geel in verband met lokale gladheid



06:00

Veel mensen vinden het te koud om lang buiten te blijven met dit weer, maar ook voor honden is het niet altijd aangenaam. Sommige rassen zijn helemaal niet gebouwd op de kou. En hoe zit het eigenlijk met katten, kunnen die er wel goed tegen? Dierenarts John de Deugd uit Ridderkerk legt het uit én geeft (hele) handige tips.

Luister hieronder naar het gesprek:



05:30