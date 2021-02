Eerste coronaprik in sporthal Spijkenisse: 'Het stelde niets voor, haal die prik!'

"Het stelde niets voor", zegt meneer Den Hollander nuchter. De Spijkenisser werd vrijdagmorgen om 08:00 uur in sporthal Den Oert gevaccineerd tegen corona. De GGD heeft daarmee een start gemaakt met het vaccineren in wijken. Het gaat voorlopig om inwoners vanaf 85 jaar.

"Ik vind het bijzonder leuk om de eerste te zijn", vertelt Den Hollander. "Haal die prik, ik kan niets anders zeggen. Je moet het gewoon doen. Ik ben er zelf heel positief over."

Tot nu toe werden mensen alleen gevaccineerd op locaties van de GGD zelf. Vanaf vrijdag kan dat in een aantal gemeenten dichter bij huis. Burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard zag de naald in de bovenarm van meneer Den Hollander gaan. "Het is een prachtige dag, ik ben hier erg gelukkig mee. Het geeft aan dat we op weg zijn uit de coronacrisis. Dat is voor iedereen ontzettend belangrijk."

Van Oosten merkt dat mensen uitkijken naar een vaccinatie. "Ze kijken ernaar uit om in eigen omgeving een prik te krijgen. In de buurt, met begeleiding van familie."

Blije familie

Meneer Den Hollander had zijn vrouw vanmorgen vroeg meegenomen naar de priklocatie in Spijkenisse. "Ik ben blij dat mijn man zijn prik heeft gekregen", zegt zij. "Ik moet nog even wachten, want ik ben iets jonger. Maar dat komt wel."

Haar man haakt in: "Ik heb altijd al gezegd dat ik die prik zou halen zodra het kan. De familie is geïnformeerd. Iedereen is blij. Maar ik blijf oppassen. Ik ben nog niet helemaal beschermd en moet nog even op de tweede prikwachten. Die krijg ik 19 maart. Het is heel belangrijk. Voor mijn gezondheid en de omgeving waarin ik leef."

In sporthal Den Oert is het vanaf vrijdag een komen en gaan van oudere mensen die gevaccineerd worden. Burgemeester Van Oosten heeft nog wel een tip. "Kom niet te vroeg, want we willen geen ophopingen krijgen. We hebben wel wachtplekken ingericht, het is een grote sporthal, maar probeer gewoon op tijd te zijn."