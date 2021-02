Boa's in Capelle aan den IJssel krijgen maandag een wapenstok

"Helaas zien we landelijk een toename in agressie tegenover handhavers," zegt burgemeester Oskam van Capelle. "Daarom is het goed voor handhavers en de Capellenaar om te onderzoeken of het nog veiliger en beter kan. Het uitrusten met een korte wapenstok past daarbij.”

Regels

Het gebruik van een wapenstok is aan regels gebonden. Het doel is een eventuele belager op afstand te houden. De handhavers hebben de afgelopen periode trainingen gevolgd, zodat ze weten hoe ze de wapenstok moeten gebruiken. De meeste boa's waren al uitgerust met handboeien en een bodycam.

Tijdens de proefperiode van één jaar wordt geregistreerd wanneer en door wie de wapenstok wordt gedragen en wanneer deze ook werkelijk gebruikt is. Ook wordt er beoordeeld of het heeft bijgedragen aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de handhaver.