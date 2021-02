Je geliefde missen doet op Valentijnsdag extra pijn: 'Elke dag is belangrijk, maar zeker als iedereen aan de liefde denkt'

Op 28 februari 2020 zag de Rotterdamse Mats zijn Amerikaanse vriendin Christina voor het laatst. Dat was vlak voor de uitbraak van het coronavirus in Nederland. "Ik zwaaide haar uit met het idee dat ik haar anderhalve maand later weer zou zien. Dat is niet gelukt", sipt de jonge student. Met Valentijnsdag voor de deur komende zondag doet dat extra pijn.

Nu bijna een jaar later is het voor Mats en Christina, die in Philadelphia woont, nog maar de vraag wanneer zij elkaar weer echt vast kunnen houden. En zij zijn niet de enigen. Veel mensen met een geliefde over de grens kampen met ditzelfde probleem. En dus heeft deze groep zich verenigd en een actie op touw gezet: #LoveIsEssential.

Mats en Christina hopen misschien wel tegen beter weten in op een oplossing. "We hebben Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid) een valentijnskaart gestuurd", vertelt Mats. "Om op een positieve manier aandacht te vragen voor het probleem van ongehuwde mensen met een lange afstandsrelatie."

Verantwoord reizen

"Ik heb De Jonge oprecht een fijne Valentijnsdag en alle liefde van de wereld gewenst. En ik hoop dat hij werk maakt van onze situatie. We willen dat er een verplichte quarantaine wordt ingesteld, waardoor reizen op een verantwoorde manier zou kunnen."

Want reizen naar de Verenigde Staten zit er vooralsnog niet in. "Dat kan niet met een toeristenvisum. Alleen via een derde land, waar je dan twee weken in quarantaine moet. Dan mag je na die periode wel naar Amerika. Maar dat kost een hoop geld, en bovendien heb ik de tijd niet. Ik zit in de laatste fase van mijn master. Dat is voor veel mensen een probleem: tijd en geld."

En dus doen Matt en Christina wat veel mensen doen. Het online zo gezellig mogelijk maken, ondanks het tijdsverschil. "Digitale dates, facetimen. En dan dineren en lunchen."

Extra zwaar op Valentijnsdag

Matt mist Christina, en gelukkig voor Matt mist Christina hem ook. "Het is een moeilijke tijd voor iedereen die in een relatie zit tijdens deze pandemie. Het zou een stuk makkelijker zijn als we elkaar kunnen zien."

"Ik begrijp de ernst, en dat we alles onder controle moeten krijgen. Ik ben zelf dokter. Maar er moeten paden zijn om stelletjes en familie samen te brengen. Hopelijk snel", zegt Christina.

"Het is treurig dat ik Matt niet kan zien. Elke dag is belangrijk, maar zeker als iedereen aan de liefde denkt", verwijst de Amerikaanse naar Valentijnsdag komende zondag. "Dat maakt het extra zwaar."