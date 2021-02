FC Rijnmond blikt vooruit op Feyenoord-Willem II met Van Daele en Botteghin

Joop van Daele (tweede van links) in een eerdere uitzending van FC Rijnmond

Joop van Daele is vrijdagmiddag bij ons te gast in FC Rijnmond. Met de wereldkampioen blikken we vooruit op de wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II. Verder schuiven analist Thomas Verhaar en verslaggever Dennis van Eersel aan bij presentator Bart Nolles.