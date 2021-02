Grote zedenzaak Hardinxveld: kinderen betichten vader van misbruik en mishandeling

Zes dochters hebben aangifte gedaan van verkrachting. Het misbruik zou zich hebben voorgedaan vanaf jonge leeftijd, toen zij nog peuter of kleuter waren. Recent heeft ook een kleindochter aangifte gedaan van aanranding.

Twee zoons uit het Hardinxveldse gezin van zestien kinderen zijn naar de politie gestapt, omdat ze zouden zijn mishandeld.

Niet aanwezig

De vader stond vrijdag terecht in Dordrecht tijdens een korte zitting. Hij was zelf niet aanwezig. De zaak wordt mogelijk over drie maanden inhoudelijk behandeld. Advocaat Van de Weerd zei namens de verdachte dat hij ‘verantwoording’ heeft afgelegd bij de politie. Of dit een volledige bekentenis inhoudt, wilde hij niet zeggen.

De advocaat van de slachtoffers, Ine Dilven, deed een verzoek om de rechtszaak achter gesloten deuren te behandelen. Dat zou onder meer betekenen dat de pers niet aanwezig kan zijn.

“Dit is een familiedrama waarbij mensen ernstig zijn beschadigd. De moeder van het gezin is ook onlangs overleden. De kinderen zijn feitelijk hun ouders kwijt. Details over de zaak kunnen nog meer verdriet veroorzaken bij deze kwetsbare mensen.”

In de openbaarheid

De advocate wees erop dat de impact groot is. “Zij willen lid blijven van hun gemeente en kerk en dan is het niet goed dat alles in de openbaarheid komt.” Ook de advocaat van de verdachte pleitte voor een zitting met gesloten deuren. “Met name voor het kleinkind dat minderjarig is. De uitspraak is openbaar, dat moet voldoende zijn.”

Justitie is het daar niet mee eens. “De pers moet het strafproces kunnen controleren. Het is ook goed als de verdachte zich gaat verantwoorden in de openbaarheid. De rechtbank in Dordrecht is het daarmee eens en sluit de deuren niet. “De ervaring leert ook dat er terughoudend wordt bericht over dit soort zaken.”

De verdachte moet nog door een psycholoog worden onderzocht. Hij heeft zich vorig jaar november zelf gemeld bij de politie toen de aangiftes binnenkwamen. De zaak wordt over drie maanden voortgezet.