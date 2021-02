Dit zijn de mooiste schaatsbeelden uit onze regio

We kunnen op veel plekken weer schaatsen! Sta jij dit weekend ook op het ijs? Deel dan jouw leukste foto of video met ons.

Is het de eerste keer voor jouw kind op natuurijs? Of schaats jij op het mooiste plekje in de regio? Deel jouw beelden met ons via internet@rijnmond.nl of via onze sociale media kanalen.

Geniet van deze prachtige beelden uit de regio.

Het ijs op in Schiedam. Foto: MediaTV



Schaatsen in Rhoon-Portland.



Schaatsen op het Oostenrijk tussen Spijkenisse en Geervliet. Video: Paul van Noort.



Actiefoto uit Maasdam, gemaakt door Christien Star-Drooger.



Schaatspret bij de Rottemeren in Bleiswijk.



De avond is aangebroken. Dat levert goede kiekjes op van de Bergse Plassen in Hillegersberg.



Brrrr, koud is het zeker. Dat vonden ook deze stoere kinderen in Vlaardingen. Na de schaatspret, was het dus opwarmen geblazen met een warm drankje.



Dit zijn Han en Marieke Karels, vader en dochter. Donderdag stonden ze na negen jaar weer samen op het ijs. Han is een fervent schaatsliefhebber. Zo was hij erbij tijdens de Molentocht van 2012. Naast goed schaatsen, kan Han ook een bijzonder muziekinstrument spelen. Dat kan je zien in de video in dit artikel.



Kijk deze prachtplaat. Dat is niet verkeerd schaatsen op de Rottemeren.



Op de Rottemeren worden prachtige rondes geschaatst



Schaatsplezier op de Strijense IJsbaan



Een mooie schaatsplaat van De Straatplaat!

Dit was de eerste schaatser bij de molens van Kinderdijk!

Ook in Vlaardingen wordt op natuurijs geschaatst!

Schaatspret in Dordrecht en Rotterdam!

Schaatsen in Rotterdam kan ook in het Vroesenpark en in het Prinsenpark