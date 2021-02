Ga jij het ijs op? Deel jouw schaatsfoto's en -video's met ons!

We kunnen op veel plekken weer schaatsen! Sta jij vandaag of dit weekend ook op het ijs? Deel dan jouw leukste foto of video met ons.

Er worden al massaal schaatsbeelden gedeeld op sociale media, maar we zijn nog op zoek naar dé ultieme schaatsfoto of video uit onze regio. Is het de eerste keer voor jouw kind op natuurijs? Of schaats jij op het mooiste plekje in de regio? Deel jouw beelden met ons via internet@rijnmond.nl of via onze sociale media kanalen.

Geniet alvast van deze prachtige beelden uit de regio.

Een mooie schaatsplaat van De Straatplaat!

Dit was de eerste schaatser bij de molens van Kinderdijk!

Ook in Vlaardingen wordt op natuurijs geschaatst!

Schaatspret in Dordrecht en Rotterdam!

Schaatsen in Rotterdam kan ook in het Vroesenpark en in het Prinsenpark