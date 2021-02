Coronaboetes voor 'verdedigers' kapperszaak blijft staan: 'We kunnen geen onderscheid maken'

De politie is niet van plan om de boetes in te trekken voor de mannen die een kapperszaak wilden beschermen na de rellen bij de Beijerlandselaan. Dat zegt Fred Westerbeke, chef van de politie-eenheid Rotterdam.

Een dag na de avondklokrellen zaten twaalf mensen in de kapperszaak op de Laan op Zuid uit vrees voor relschoppers. Zij kregen een boete voor het niet naleven van de coronaregels. De advocaat van de groep vocht de boetes aan.



De politie vindt dat de groep de zaak ook hadden kunnen beschermen zonder de regels te overtreden. "We kunnen geen onderscheid maken, wat je motieven ook zijn. Hoezeer de beweegredenen te begrijpen zijn, betekent dat toch dat iedereen zich aan de wet dient te houden", aldus Westerbeke.



Rellen vanwege avondklok

Op maandag 25 januari kwam een groep van zo'n honderd jongeren samen op de Beijerlandselaan. Zij hadden zich verzameld vanwege de avondklok en richtten vernielingen aan. De Mobiele Eenheid (ME) rukte massaal uit.



Uit vrees voor nieuwe rellen een dag later besloten Rotterdamse mannen de kapperszaak te beschermen. Het bleef die avond een stuk rustiger dan de avond ervoor. Een aantal 'verdedigers' van de kapperszaak kreeg een boete, maar door de hectiek van de avond zijn niet alle gegevens genoteerd. De mannen gaan tegen de boete in beroep.

De Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne, die de jongens bijstaat, vertelde onlangs dat hij gelooft in het kwijtschelden van de boetes voor zijn cliënten. "Inderdaad, er zaten twaalf mensen in de kapsalon. Maar de mannen hadden wel een mondkapje op. En, wat nog belangrijker is, ze waren in de zaak om het eigendom tegen eventueel plunderaars te beschermen."