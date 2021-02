Brandbrief middelbare scholen: 'Open snel de scholen en laat 1,5 meter los'

Directeuren van middelbare scholen in Rotterdam en Amsterdam hebben in een gezamenlijke brief aan het kabinet gepleit voor een heropening van de scholen. Ook vinden ze dat de anderhalve meter afstand op school moet worden losgelaten.

Volgens de schooldirecties staat de ontwikkeling en de mentale gezondheid van tieners onder druk. De scholen benadrukken dat het voor jongeren écht nodig is dat ze na de voorjaarsvakantie weer naar school mogen: "Het elastiek dreigt te knappen."

1,5 meter niet te handhaven

Maatregelen zoals anderhalve meter afstand houden tussen leerlingen zijn niet te handhaven, zeggen de directeuren. "Laten we met elkaar gewoon erkennen dat de leerlingen weer naar school moeten en dat dit risico’s met zich meebrengt, voor leerlingen én medewerkers. De risico’s voor leerlingen zijn echter groter wanneer we de scholen dicht houden."

"Laat die anderhalve meter tussen leerlingen los! Dat maakt het ook eenvoudiger om de anderhalve meter tot medewerkers wél te bewaren. Verder kunnen we het risico voor medewerkers verkleinen door hen de mogelijkheid te geven zich zo snel mogelijk te laten vaccineren."

Schade oplopen

"We zien dat het gebrek aan sociale contacten, gebrek aan beweging en gebrek aan leuke activiteiten steeds zwaarder beginnen te wegen," schrijven de schooldirecties in de brief. "Ze houden dit niet lang meer vol. De schade die leerlingen nu oplopen is echt groter dan de schade van alleen studiestof niet tot zich hebben genomen."

De directies stellen dat de scholen zelf oplossingen moeten zoeken voor de onderwijsachterstanden en vragen om vertrouwen van de overheid: "Leerlingen hebben geen achterstand, het onderwijs heeft vertraging. Dat is een cruciaal verschil. Het is aan ons om een oplossing te verzinnen voor die vertraging. En die oplossing is niet voor iedere leerling hetzelfde."

De bijna zestig Rotterdamse schooldirecties hopen in ieder geval na de krokusvakantie weer open te kunnen.