Winter in de Biesbosch in Chris Natuurlijk van 13 februari

Echt winterweer. Wat doet dat met vogels, reeën, bevers en andere dieren van de Biesbosch? Varend op een bootje vertelt Thomas van der Es, boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch, welke gevolgen het koude weer heeft voor de natuur.

Hartverwarmende recepten

In de rubriek Waar is Jet, gaat Jet Manrho voor Chris Natuurlijk op zoek naar een toepasselijke plek die past bij het seizoen of de tijd van het jaar. Deze keer verdiept Jet zich in Valentijnsdag. In haar eigen wijk in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam, bezoekt Jet Buitenlandsche Zaken . In coronatijd is dit reisbureau voor bijzondere reizen begonnen met de verkoop van groenten, fruit, vis, zelfgemaakte soepen en andere verse producten voor de buurt. Jet wil haar liefje verrassen met een zelfverzonnen gerecht voor Valentijnsdag. De kersverse groenteboer Baret Dokmecian maakt een hartverwarmend gebaar en belooft van het recept van Jet en 13 andere gerechten een Valentijnskookboekje te maken dat bij het voormalige reisbureau verkrijgbaar is. Eat now, travel later, is zijn devies.

Plant van de maand februari

Melitta van Bracht, botanicus van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, vertelt in Chris Natuurlijk iedere maand over een andere plant.

De plant van de maand februari is een stoepplantje dat er vroeg bij is. Speciaal voor Valentijnsdag op 14 februari heeft Melitta ook nog een verhaal over het hartplantje.

De tuinen van Buitenzorg

Jan Brokken, geboren na de Tweede Wereldoorlog en opgegroeid in Rhoon, vertelt in Chris Natuurlijk over zijn boek De tuinen van Buitenzorg . Daarin gaat de schrijver op zoek naar het leven van zijn ouders in Nederlands-Indië, toen hij nog niet geboren was.

Luister zaterdag 13 februari van 08:00 uur tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.