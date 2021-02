Vriends terug bij selectie Sparta voor duel met Fortuna

Bart Vriends tijdens Sparta-ADO in november vorig jaar. (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Verdediger Bart Vriends is zaterdagmiddag weer inzetbaar bij Sparta. De Rotterdammers spelen dan om 14:15 uur op het eigen Kasteel tegen Fortuna Sittard. Die wedstrijd zou eigenlijk zaterdagavond gespeeld worden, maar is door de winterse omstandigheden vervroegd.

Vriends liep een scheurtje in zijn bovenbeen op tijdens de eerste training van januari en moest sindsdien toekijken bij Sparta. "Dat ging de goede kant op, leek het. Na twee weken dacht ik me weer te kunnen melden op de training, maar toen schoot het er toch weer in", vertelde Vriends afgelopen zondagmiddag.

Ook aanvoerder Adil Auassar is volledig fit en klaar om te spelen tegen Fortuna. Het duel tussen de nummer elf en twaalf van de eredivisie is zaterdagmiddag uiteraard volledig live te volgen via Radio Rijnmond.