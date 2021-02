Zes jaar cel voor ontsnapte tbs'er na gijzeling Kijvelanden

De rechter in Rotterdam heeft zes jaar cel en tbs opgelegd voor een gijzeling en ontsnapping bij tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal. De man had samen met een andere patiënt op 1 maart van het vorig jaar een medewerker van de kliniek met een mes en een vuurwapen bedreigd.

De mede-ontvluchter is later door de politie doodgeschoten. Zijn vriendin had de wapens naar binnen gesmokkeld. Zij krijgt drie jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. Zij moet zich daarna ook laten behandelen.

Cindy S. heeft een volledige bekentenis afgelegd. Zij heeft gedetailleerd verteld hoe de gijzeling was voorbereid. Verdachte Tony van H. heeft ontkend. Hij zegt dat hij op zijn kamer zat, dat die onverwacht werd geopend en dat hij toen maar is meegegaan. De hele operatie zou het werk zijn geweest van Dennie M., die later is gedood.



De rechter zegt dat Tony van H. wel degelijk op de hoogte was van het ontsnappingsplan. Beide mannen hadden erover gechat via een smart-tv. “De verdachte stond al klaar toen zijn deur werd geopend. Hij nam direct het mes aan en vertoonde geen spoor van twijfel.”

Tijdens de ontsnapping is vele malen geschoten in de kliniek en buiten naar de taxichauffeur die door de gijzelaars was besteld. Het ging om een alarmpistool met losse flodders, dus niemand raakte gewond.

De rechtbank wijst er nadrukkelijk op dat meerdere mensen doodsangsten hebben uitgestaan. “Ze hebben aangegeven er nog dagelijks last van te hebben.” De gegijzelde medewerker krijgt een schadevergoeding van 16000 euro, de taxichauffeur 10000.