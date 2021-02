'Winterweer en avondklokrellen hinderen groot corona-onderzoek in Charlois'

"Het is enorm jammer hoe het loopt in Charlois, we hadden het graag anders gezien," zegt een woordvoerder van de GGD. "Maar door de sneeuw en de rellen moest een aantal testlocaties in de wijk dicht. Ook durven sommige mensen nu de straat niet op vanwege de gladheid. We hopen maandag alles weer open te hebben en ook de informatievoorziening weer op gang te brengen."

Virus-sporen

Doel van het onderzoek in Charlois is om zicht te krijgen op de testbereidheid van de inwoners. De GGD koos voor 'laagdrempelig testen' in Charlois vanwege de gemêleerde bevolking en de hoeveelheden virus-sporen in het rioolwater. De bedoeling was dat in Charlois het eerste grootschalige onderzoek van Nederland zou plaatsvinden, maar toen glipte begin dit jaar plotseling de uitbraak van de Britse variant in Lansingerland er tussendoor.

Geen uitbraak

In Lansingerland gaf de bevolking massaal gehoor aan het verzoek zich te laten testen, maar volgens de GGD is dat onderzoek niet te vergelijken met het onderzoek in Charlois, waar geen sprake is of was van een uitbraak. De GGD is ondanks de tegenvallende opkomst vooralsnog niet van plan de einddatum van het onderzoek in Charlois te verzetten.

