Celstraffen voor groepsverkrachting Brielselaan Rotterdam

De rechter heeft vier mannen veroordeeld voor een groepsverkrachting aan de Brielselaan in Rotterdam. Ze krijgen straffen tot drie jaar cel. In de zomer van 2016 is daar een 14-jarig meisje gedurende een avond en een nacht verkracht.

Het seksueel misbruik was gefilmd en is later op social media gezet. Het slachtoffer besloot toen aangifte te doen.

De rechter zegt dat het meisje "was overgeleverd aan de grillen van de mannen". Er was nog een vijfde dader bij betrokken, maar die is nog spoorloos.

Een van de veroordeelden kreeg een lagere straf, 28 maanden cel, omdat hij heeft bekend. De anderen zeiden niets te hebben gedaan.

Bij één verdachte is bijzonder bewijs gebruikt: het slachtoffer had gezegd dat de man opvallend zwaar geschapen was. Dat is bevestigd door een arts die de omtrek van zijn penis heeft gemeten.