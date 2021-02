Feyenoord-verdediger Botteghin ontkent dat selectie hem weer in de basis wil: 'De trainer is de baas'

Eric Botteghin stond in de laatste wedstrijd van Feyenoord voor de sneeuwval, thuis tegen PSV, centraal achterin bij de Rotterdammers. Er gingen geluiden dat er vanuit de spelersgroep van Feyenoord een oproep zou zijn geweest, om Botteghin weer in de defensie te laten spelen ten koste van Uros Spajic. De Braziliaan zelf ontkent dat. "Ik denk dat dit niet helemaal klopt."

"De trainer is de baas en hij bepaalt", vervolgt Botteghin. "Dat komt niet van de spelers. De trainer maakt de keuzes en in onze laatste wedstrijd (3-1 winst op PSV, red.) viel de keuze op mij. En als je speelt, vooral in zulke toppers, ben je daar natuurlijk blij mee."

'Paar rustdagen is wel goed geweest'

Komende zondag speelt Feyenoord om 14:30 uur thuis tegen Willem II. Het eerste duel na twee wedstrijdloze weken door de sneeuw. "Die afgelaste wedstrijden zijn niet leuk natuurlijk, je wil altijd spelen. Maar het was ook goed om onze rust te pakken, een paar extra trainingen te doen en ons voor te bereiden op zondag."

Na de afgelaste duels met FC Groningen en sc Heerenveen (beker) speelt Feyenoord komende week 'gewoon' weer drie wedstrijden in een week tijd. Volgens Botteghin is dat geen risico. "Ik denk het niet, wij hadden al een druk schema dus een paar rustdagen is wel goed geweest.

Weerzien met oude bekenden

Het duel met Willem II zondag is voor Feyenoord ook een weerzien met oude bekenden Zeljko Petrovic en Sven van Beek. "Ja dat is natuurlijk wel een beetje raar, maar het is wel leuk om hen weer te zien op het veld", vertelt Botteghin, die niet bang is voor de kennis die Willem II-trainer Petrovic van Feyenoord heeft. "Ja dat klopt, maar onze trainer (Dick Advocaat, red.) weet ook hoe hij werkt dus dat kan ook een voordeel zijn."

