15 jaar cel voor doodschieten Poolse man in Capelle aan den IJssel

Een 37-jarige Rotterdammer is vrijdag door het gerechtshof in Den Haag tot vijftien jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij in Capelle aan den IJssel. Op een parkeerterrein aan de Wiekslag werd op 3 januari 2017 een 47-jarige Pool vijf keer in zijn borst geschoten, terwijl hij zijn auto inparkeerde. De man overleed ter plekke.