Sparta-aanvoerder Auassar: 'Veld is zo hard dat het onverantwoord is om te spelen'

Adil Auassar plaatst vraagtekens bij het doorgaan van Sparta-Fortuna Sittard. Het veld is bevroren. "Eigenlijk is het onverantwoord om te spelen", zegt de aanvoerder van Sparta.

De KNVB heeft de wedstrijd vervroegd naar zaterdagmiddag 14:15 uur, waar het duel eerst in de avond gespeeld zou worden. Trainer Henk Fraser heeft respect voor die beslissing.

Auassar is het niet helemaal eens met zijn trainer. "Het veld is echt keihard. Persoonlijk vind ik het onverantwoord om er op te spelen. Als je er op valt kun je behoorlijke blessures oplopen."

Koud-weer voetballer

Het is niet zo dat Auassar met frisse tegenzin aan de aftrap verschijnt, al speelt hij liever onder hogere temperaturen. "Ik ben geen koud-weer voetballer, maar ik ben wel een mentale voetballer. Daarom zal ik morgen alles geven om te winnen. En ga ik voorop in de strijd."

Na de winterstop heeft Sparta één van de zes wedstrijden gewonnen. Alleen Fortuna werd half januari in Sittard verslagen. Ook al staat Sparta prima twaalfde in de eredivisie is er ook wel lichte kritiek, bijvoorbeeld dat de wedstrijden niet altijd even leuk zijn om te kijken.

"Het kan zeker beter. Je moet ook kritisch zijn", reageert Auassar. "Alleen tegen ADO Den Haag was het echt niet goed, maar als je dan toch een punt haalt sta ik er niet heel negatief in. En qua kijkspel... PSV was leuk en Utrecht was ook een volwassen wedstrijd."

Kritiek op kijkspel

Dan komt de vraag of een volwassen wedstrijd ook leuk is om naar te kijken? "Uiteindelijk wil je het publiek altijd amuseren, maar we gaan ook weer niet de poorten opengooien voor de tegenstander. We staan er heel zakelijk en volwassen in. Als we kunnen winnen met mooi spel teken ik daarvoor. Maar als het daarmee niet kan, teken ik voor een andere manier van winnen."

Auassar vervolgt: "Het is een feit dat we wat minder makkelijk voetballen dan voor de winterstop. Maar we zijn nog altijd een lastig te kloppen ploeg, die negentig minuten alles geeft. Dat doet mij goed. Er zijn altijd opmerkingen. Het moet beter. Het kan beter. Maar ik ben zeker niet ontevreden."