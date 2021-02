Kijk hier naar de foto's die bij de roltrappen in de Maastunnel komen

Deze foto uit 1962 is binnenkort te zien in de Maastunnel. Foto: Frits Rotgans/Nederlands Fotomuseum

Zondag is het zover: vanaf eind van de middag zijn veertig nieuwe foto’s te zien. Die dag is niet toevallig gekozen. Het is zondag ook de 'verjaardag' van de Maastunnel. Op 14 februari 1942 is de oeververbinding opengesteld voor verkeer.

De veertig foto’s zijn uitgekozen door tentoonstellings- en filmmaker Joop de Jong. Het gaat om twintig historische zwart-witfoto’s en twintig kleurenfoto’s van de recente renovatie van de tunnel.

Bouwen, gebruiken, renoveren

"De expositie is eigenlijk opgebouwd als de Maastunnel zelf. Het gaat over bouwen, gebruiken, renoveren. Dat zit ook echt in de fotografie”, legt De Jong uit.

Wie aan de noordkant van de tunnel met de roltrap naar beneden gaat, ziet tien foto’s van de Rotterdamse fotograaf Carel van Hees over de renovatie van de autotunnel.

"Prachtig werk", vindt De Jong. Langs de roltrap omhoog aan de noordkant zijn tien historische foto’s te zien. "Je ziet bijvoorbeeld de opbouw van de Maastunnel en de ventilatiegebouwen."

Bekijk hier alvast één van de foto’s uit de nieuwe Maastunnelexpositie, tekst gaat verder onder de video



Op Zuid is een zelfde verdeling gemaakt: tien historische foto’s aan de wand waar de roltrap omhoog gaat en recent werk aan de kant waar fietsers en voetgangers met de roltrap naar beneden gaan.

De tien recente kleurenfoto’s zijn gemaakt door fotograaf Jan de Groen uit Rotterdam. Hij heeft de renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel vastgelegd.

Zeldzaam beeld

Het was niet makkelijk om historische foto’s voor de zuidkant te vinden. Joop de Jong: "Ik heb echt geprobeerd om alleen maar beeld te vinden dat is gemaakt op Zuid. Beeld van Zuid is vrij zeldzaam, maar wat je nu ziet aan de zuidkant zijn allemaal beelden die daar gemaakt zijn.”

‘Een unieke opname’, tekst gaat verder onder de video



Het is gewoon een unieke opname, het is de enige foto die ik ken van de werkzaamheden van de tunnel voor voetgangers en fietsers. Joop de Jong

De makers van die foto’s zijn niet allemaal bekend. Voor de expositie in de Maastunnel heeft De Jong foto’s bekeken bij het Nederlands Fotomuseum en het NAi in Rotterdam, maar ook op andere plekken in het land.

"Het grootste archief Maastunnelfoto’s ligt in het Stadsarchief Rotterdam. De foto's zijn ooit verzameld door de gemeente", aldus de curator. Hij heeft niet echt een keuze hoeven maken, vertelt hij lachend.

70 seconden

"Het was meer een kwestie van weglaten. Er is best wel interessant beeld, maar je moet goed bedenken dat mensen 70 seconden op de roltrap staan. Het moet in één keer een eenduidig beeld zijn. Foto’s met details kun je niet opnemen."

Bekijk hier alvast één van de foto’s uit de nieuwe Maastunnelexpositie, tekst gaat verder onder de video



Jarenlang waren er historische foto’s te zien, bijvoorbeeld van de bouw en van de enorme hoeveelheid fietsers en voetgangers die in de jaren vijftig en zestig dagelijks door de tunnel gingen. Het was daarom voor veel gebruikers van de tunnel even schrikken toen na de renovatie de wanden leeg bleken te zijn.

Het is volgens Arno Besters, projectdirecteur bij de gemeente Rotterdam, goed uit te leggen waarom er bij de renovatie voor gekozen is om de wanden wit te maken.

Bij het renovatie van Maastunnel is besloten terug te gaan naar één periode: "Dat was 1942, de opening van de tunnel. En dat was voor ons het criterium om te toetsen wat wel bleef en wat niet bleef."

Arno Besters en Joop de Jong over de nieuwe Maastunnelexpositie, tekst gaat verder onder de video



In 1942 waren de wanden langs de roltrappen gewoon wit, dus werden de wanden nu ook weer wit. De foto’s die er tot de renovatie hingen, maakten deel uit van een tijdelijke expositie uit 2011. Uiteindelijk hebben ze er tot de start van de renovatie in van de fiets- en voetgangerstunnel in 2020 gehangen.

Niet alleen gebruikers van de tunnel trokken aan de bel over de witte wanden. Ook de Rotterdamse gemeenteraad vond dat de historische foto’s terug moesten komen. "We hebben in goed overleg met de monumentenarchitect gekeken wat de mogelijkheden zijn", aldus Besters.

Elke vier maanden iets anders

Er hangen nu veertig wissellijsten langs de wanden. Besters vervolgt: "Als we dan toch bezig zijn op deze bijzondere plek, dan willen we wat extra's brengen en dat uit zich in wisselexposties. Je ziet vier maanden per jaar de foto's van de Maastunnel en in de andere acht maanden twee verschillende exposities."

De foto's van de Maastunnel vormen de basisexpositie die elk jaar terugkomt en dan vier maanden te zien is. Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Rotterdam coördineert de wisseltentoonstellingen, waarvan er dus elk jaar twee verschillende vier maanden lang aan de wanden van de fiets- en voetgangerstunnel zullen prijken. Daarmee heeft Rotterdam er een bijzondere ruimte voor een grote buitenexpositie bij.