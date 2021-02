Joop van Daele: 'Als Van Beek zijn wedstrijdritme terugkrijgt kan ik me voorstellen dat Feyenoord zijn contract verlengt'

Voormalig Feyenoord-speler Joop van Daele verwacht zondag een moeilijke wedstrijd voor Feyenoord, in de eigen Kuip tegen Willem II. "Petrovic kent alle ins en outs. Ze hebben niets te verliezen. En wij hebben dit seizoen amper goede thuiswedstrijden gespeeld", vertelt Van Daele in FC Rijnmond.

"Tot een paar weken terug werkte hij elke dag met deze ploeg, hij weet als geen ander waar de zwaktes liggen", vertelt Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel over Zeljko Petrovic. "Maar kennis is een, je moet ook de kwaliteit hebben om er gebruik van te maken. En Feyenoord heeft meer kwaliteit, dat gaat de doorslag geven."

Ook analist Thomas Verhaar verwacht zondag een zege voor Feyenoord. "Willem II staat veel te laag voor de kwaliteit die ze hebben, met onder anderen Jan-Arie van der Heijden. Maar ik verwacht wel dat Feyenoord gewoon wint."

Van Beek

Naast het weerzien met oud-assistent Petrovic komt de door Feyenoord aan Willem II verhuurde Sven van Beek zondag ook zijn voormalig ploeggenoten tegen. Van Daele: "Hij stond toentertijd op de nominatie om voor 12 miljoen naar Monaco te gaan. Toen maakte hij een paar eigen goals, maar het zegt al genoeg dat Monaco geïnteresseerd was. Hij is drie jaar geblesseerd geweest, ik ben benieuwd hoe hij door de wedstrijd gaat komen."

Verhaar: "Van Beek heeft laten zien dat hij goed is, ergens zit dat nog wel. Hij heeft een beetje pech gehad met eigen goals en blessures, je hoopt dat hij weer zijn kwaliteiten laat zien als hij weer in het ritme komt. Ron Vlaar was op een gegeven moment ook afgeschreven maar heeft zijn waarde ook nog laten zien."

Van Daele is het vertrouwen in een rooskleurige toekomst voor Van Beek in de Kuip nog niet verloren, ondanks dat het contract van de 26-jarige verdediger eind dit seizoen afloopt. "Eric Botteghin is 33, Uros Spajic is gehuurd en voor Marcos Senesi is veel interesse. Als Van Beek bij Willem II zijn wedstrijdritme terugkrijgt kan ik me voorstellen dat Feyenoord zijn contract verlengt."

Van Eersel ziet Van Beek volgend seizoen niet zo snel meer in de Kuip spelen. "Waarom zou je dat risico nemen? Als je je geld maar één keer uit kunt geven, met het blessureverleden dat Van Beek heeft..." Verhaar sluit zich dan weer aan bij de woorden van Van Daele. "Ik denk dat hij het niveau van Feyenoord 1 wel weer kan halen, hij zit in de kracht van zijn leven en carrière. Ik vind het een beetje lullig om iemand af te schrijven die er door blessureleed zo lang heeft uitgelegen."

Sneeuwbreak

Voor Feyenoord is de ontmoeting met Willem II van aankomende zondag de eerste wedstrijd sinds eind januari, nadat de duels met FC Groningen en sc Heerenveen door de sneeuwval werden afgelast. De mannen aan de tafel van FC Rijnmond verwachten dat deze 'sneeuwbreak' voor Feyenoord in ieder geval niet nadelig zal werken.

"Ik denk dat Advocaat zondag naast João Teixeira (die herstelt van een gebroken kuitbeen, red.) iedereen weer tot zijn beschikking heeft. Ze zijn wat uitgeruster, je zat vrij lang in een serie wedstrijden waarin er ook doordeweeks gespeeld werd. Het kan best verbeterend werken. Verhaar: "Als je structureel minder traint krijg je achterstand, maar nu is er niet zoveel in de hand."

Kijk hieronder de hele uitzending van FC Rijnmond van vrijdag 12 februari terug