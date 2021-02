Zon, witte stranden en zwemmen: Moeder en zoon duiken in de Zevenhuizerplas

Het zonnetje schijnt en het hele land schaatst. Maar niet op de Zevenhuizerplas, want daar is geen ijs te bekennen. Zwemmen dan maar, denken moeder Francien Domenie en haar zoon Djan (14). De twee doen aan openwaterzwemmen, het hele jaar door. Dus ook deze vrijdag, met temperaturen ver onder de nul.

De koude oostenwind maakt het voor het gevoel -10 graden deze vrijdagochtend. Het strandje bij de Zevenhuizerplas is wit van de sneeuw, maar het water kabbelt in de snerpende wind. Waar bijna heel Nederland het ijs opzoekt om te schaatsen, nemen de Vlaardingers een frisse duik in het water dat ongeveer 3 graden Celsius is.

Tekst gaat verder onder de reportage



"Het voelt aanvankelijk als heel veel speldenprikken, maar je krijgt er een enorme boost van. En energie. We zijn sinds we dit doen niet meer ziek of verkouden geweest", vertelt Francien. "Ook mijn astmaklachten worden steeds minder en na zo'n duik heb ik ook geen last van andere pijnen."

Waar Francien zichzelf heeft gehuld in een zwempak, twee badmutsen, zwemsloffen en handschoentjes, trotseert zoon Djan de vrieskou in zijn blote bast. "Top, ik had het kouder verwacht." Zijn lichaam is knalrood van de koudesensatie en zijn lange haar bevriest direct.

Tekst gaat verder onder de foto



Onverschrokken

De Vlaardingse moeder en zoon zijn fanatieke zwemmers in open water. "We doen dat in groepsverband, meestal in de Galderse Meren bij Breda. Djan is de jongste en hij heeft mij overgehaald dit te gaan doen. Heerlijk is het. Ik wist niet dat ik het kon", zegt Francien.

"Langzaam acclimatiseren, zo doen wij dat. Anderen springen er soms zo in, maar wij vinden dit prettiger." Na enkele minuten zwemmen in het ijskoude water wordt het droge weer opgezocht. "Je kunt met deze temperatuur niet te lang in het water blijven. Het aantal minuten staat zo'n beetje gelijk aan de watertemperatuur. Twee graden is een minuut of twee zwemmen", legt Francien uit.

Ambassadeur

Djan is de jongste ijszwemmer van het land en wil graag ambassadeur worden van de sport. "Ik wil het wel een boost geven, want je krijgt er zoveel energie van."

Gevaren zijn er uiteraard ook. Door de kou vernauwen de bloedvaten plotseling en stijgt de bloeddruk. "Eerst met je huisarts overleggen of het kan. Ik zou het bijvoorbeeld hartpatiënten niet aanraden", vult Francien aan terwijl ze haar natte kloffie verwisselt voor warme kleding.

"Warme thee nemen we altijd mee, want na zo'n duik is het belangrijk wat warms te drinken. En neem een warme kruik mee", zegt ze, terwijl ze warm water over haar koude voeten giet. "Snel omkleden is wel belangrijk. Ik voel me nu heerlijk, je kan er weer tegenaan. Dit geeft zoveel energie, geweldig!"