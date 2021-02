Rotterdamse onderwijsinstellingen bestuderen mogelijkheden fysiek onderwijs door pilot met sneltesten

Door de pandemie is fysiek onderwijs sterk beperkt. Als uit de pilot blijkt dat thuistesten door studenten op een betrouwbare wijze wordt uitgevoerd, kan in eerste instantie worden gekeken of fysieke aanwezigheid bij tentamens weer mogelijk is. Een volgende stap is dan eventueel verdere opschaling van fysiek onderwijs.

Belangrijke rol voor studenten

"Hiermee willen we bestuderen of en op welke wijze fysieke onderwijsactiviteiten weer op grotere schaal gefaciliteerd kunnen worden. Studenten hebben hiermee de mogelijkheid om zichzelf te testen. Zo krijgen ze een belangrijke rol in het traject", zegt Ed Brinksma, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit.

De Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Albeda en enkele wetenschappers vanuit het Erasmus Medisch centrum werken samen aan de pilot die wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de pilot kunnen ongeveer 1.500 studenten meedoen, waarvan 500 EUR-studenten, 500 studenten van de Hogeschool en 500 van het Albeda.