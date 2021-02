Sparta komt tweede Limburgse treffer niet meer te boven en gaat op ijskoud Kasteel onderuit tegen Fortuna

Sparta heeft zaterdagmiddag op het eigen ijskoude Kasteel met 2-1 verloren van Fortuna Sittard. Na een eerste helft waarin beide ploegen in spel en doelpunten weinig voor elkaar onder deden, kwam Sparta de 1-2 van Fortuna vlak na rust niet meer te boven.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren de nummers elf en twaalf van de eredivisie behoorlijk aan elkaar gewaagd. Sparta was na ruim vijf minuten spelen voor het eerst dreigend, maar de eerste echt grote kans kwam op naam van de bezoekers. Lisandro Semedo kon na ruim tien minuten spelen op Maduka Okoye af, maar de Sparta-doelman greep goed in en voorkwam daarmee een vroege tegentreffer.

Nadat Laros Duarte Fortuna-doelman Yanick van Osch eens had getest met een prima vrije trap kwam de voorsprong er alsnog voor de bezoekers uit Limburg. Zian Flemming legde de bal na een kwart wedstrijd opzij richting de volledig vrijstaande Semedo, die Okoye dit keer kansloos liet: 0-1. Sparta ging meteen op zoek naar de gelijkmaker.



En die kwam er ook vrij snel. Nadat Lennart Thy in eerste instantie doelman Van Osch omspeelde, kwam de bal terecht bij Abdou Harroui. Uit de voorzet van de middenvelder kopte Deroy Duarte de bal zo voor de voeten van Danzell Gravenberch, die op zijn verjaardag van dichtbij de gelijkmaker binnen kon tikken. De 1-1 stand was ook de ruststand.

Tekst gaat verder onder het fragment



Vroeg in de tweede helft kwam Sparta opnieuw op achterstand. Na een voorzet van Mats Seuntjens vanaf de achterlijn kon Fortuna-spits Sebastian Polter vogelvrij de 1-2 binnen koppen. Daarmee kon Sparta weer in de achtervolging en kwam het bijna meteen op een ruimere achterstand, maar Semedo schoof de bal dit keer oog in oog met Okoye naast.

Waar Sparta in de eerste helft nog zo snel langszij kwam, lukte dat na de tweede Limburgse treffer niet. Ondanks verschillende wissels van trainer Henk Fraser creëerde Sparta in de hele tweede helft nauwelijks kansen meer. Ook het inbrengen van spitsen Mario Engels en Reda Kharchouch bracht de jus niet terug in het spel van de Kasteelclub. Daarmee bleek de 1-2 van Fortuna-spits Polter uiteindelijk genoeg voor een Limburgse zege.

Sparta - Fortuna Sittard 1-2 (1-1)

23' Lisandro Semedo 0-1

31' Danzell Gravenberch 1-1

50' Sebastian Polter 1-2

Opstelling Sparta: Okoye; Abels (82' Fortes), Beugelsdijk, Heylen (59' Burger), Pinto; Harroui (82' Smeets), Auassar (74' Kharchouch), L. Duarte, D. Duarte; Gravenberch (59' Engels), Thy