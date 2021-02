Volg Sparta-Fortuna Sittard live via Radio Rijnmond

Nadat de wedstrijd tegen VVV-Venlo afgelopen zondag nog werd afgelast vanwege de sneeuwval, komt Sparta dit weekend weer in actie. Directe concurrent Fortuna Sittard komt zaterdagmiddag naar het Kasteel. Het duel mag dan vervroegd zijn, Rijnmond is er uiteraard gewoon helemaal live bij.

Sparta-Fortuna zou eigenlijk zaterdagavond om 20:00 uur beginnen, maar die tijd werd door de KNVB vanwege het koude winterweer aangepast naar 14:15 uur. Radio Rijnmond Sport begint daarom om 14:00 uur, met presentator Léon Boele. Op het Kasteel houden verslaggevers Bart Nolles en Ruud van Os je negentig minuten lang op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Sparta-Fortuna.

Bart Vriends is hersteld van een bovenbeenblessure en keert zaterdag terug in de wedstrijdselectie van Sparta. Ook Deroy Duarte en Adil Auassar zijn na lichte pijntjes weer helemaal fit.

Aanvoerder Auassar plaatste vrijdag nog vraagtekens bij het doorgaan van Sparta-Fortuna Sittard. Het veld is bevroren. "Eigenlijk is het onverantwoord om te spelen", zei de middenvelder van Sparta.

Eerder dit jaar won Sparta nog met 1-0 in Sittard, de tot nu toe enige overwinning in 2021 voor de Rotterdammers. Desondanks is Fortuna (elfde) inmiddels over Sparta (twaalfde) heen op de ranglijst, met wel een wedstrijd minder gespeeld.

Later verschijnt in dit bericht nog een liveblog rond Sparta-Fortuna. En wat verwacht jij van de wedstrijd? Laat het vast weten in de reacties!