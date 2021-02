'Rotterdam, laat je horen!' roept inwoners op eigen versie songfestivalliedjes op te nemen

"De bedoeling is om coronaproof nu al in de stemming te komen"

Nog 99 dagen en dan is in Rotterdam Ahoy de finale van het Eurovisie Songfestival 2021. Om zoveel mogelijk Rotterdammers bij het evenement te betrekken, worden inwoners met enig zangtalent opgeroepen om de eigen muzikale kunsten op te nemen en in te sturen naar 'Rotterdam, laat je horen!'. "De bedoeling is om coronaproof nu al in de stemming te komen", zegt Reinier Weers van het stadsprogramma rond het songfestival.

"We weten natuurlijk dat er heel veel Rotterdammers zijn die kunnen zingen, onder de douche, in een band of in een koor. De wiskundedocent van mijn dochter die zingt zelfs tijdens de onlinelessen", vertelt Weers. Aan al die Rotterdammers wordt nu gevraagd een eigen versie van hun favoriete songfestival-hit of een zelfgemaakt liedje op te nemen. "Want van zingen word je blij en we kunnen best wat positiviteit gebruiken."

"Schlagermuziek, ukelele, orgel, hiphop, heavy metal, singer-songwriter, opera, Nederlands, Kaap-Verdisch, Engels." Het maakt niet uit wat voor lied je kiest, het kan allemaal. "We willen de drempel zo laag mogelijk houden, zodat iedereen die een liedje zingt, of dat nou heel goed is of supergoed of een beetje amateuristisch, mee kan doen." Via de website van 'Rotterdam, laat je horen!' kunnen deelnemers hun liedje indienen met een video.

'Een soort digitaal festival'

De leukste liedjes worden op een speciaal YouTube-kanaal gezet van openuptorotterdam.eu. Zo kan iedereen nogmaals online van alle zangkwaliteiten genieten. "Dat is al een beetje een soort digitaal festival. Het zou het leukste zijn als we straks toch binnen die anderhalve meter live kunnen optreden, zodat ook een hoop van die mensen die nu een liedje indienen, kunnen optreden op een podium ergens in Rotterdam."

Hoe het Eurovisie Songfestival er straks uit gaat zien is nog onzeker. "Er lijkt wel perspectief te komen, maar we zitten ook allemaal heel erg te wachten tot de zon echt doorbreekt. Dus wat we nu doen, onder andere met deze oproep, is zo'n stadsprogramma leven in blazen en voorzichtig vooruit kijken. Maar wij kunnen echt nog niet zeggen hoe dat er straks uitziet. We proberen allemaal online activiteiten te stimuleren. Binnen alle scenario's die er zijn kijken we hoe we het zo dicht mogelijk bij de Rotterdammers, de fans en de liefhebbers kunnen brengen."