Hoeksche Waard laat van zich horen, 3 duizend handtekeningen tegen afschieten damherten

Volgens de provincie gaat het om een groep verwilderde damherten. "Deze damherten zijn rond het jaar 2000 ontsnapt en het is niet bekend wie de oorspronkelijke eigenaar is."

De provincie wil de dieren weg hebben, omdat een toename van het aantal zou zorgen voor verkeersonveilige situaties. "De kans op een ernstig ongeluk wordt groter als meer dieren zich gaan verplaatsen. Daarnaast veroorzaken damherten ook schade aan landbouw- en andere gewassen", meldde de provincie in juli vorig jaar.

Overstekend wild

Omwonenden genieten juist van de dieren en leggen zich er niet bij neer. “We volgen de dieren al tien jaar en ze houden zich altijd op in ‘De Ambachtsheerlijkheid’, dat is een redelijk afgelegen gebied”, legt Ray de Boon uit, initiatiefnemer van de petitie. “Tot dusver komen ze niet op de dichtstbijzijnde dijk. En daar kunnen toch eventueel ook waarschuwingsborden geplaatst worden.”

De Boon is niet tegen wildbeheer om de groep klein te houden, maar vindt het plan om alle dieren af te schieten veel te drastisch. “We begrijpen echt wel dat je geen situatie als bij de Oostvaardersplassen wil hebben. Maar het gaat hier om 34 dieren, geen duizenden. En kijk dan of je bijvoorbeeld de oudere bokken of de zwakkere dieren ertussenuit kan halen.”

Valse beschuldiging

Maar er zijn ook boeren die zeggen schade te hebben aan de gewassen door de herten. Jan Bijl, die de dieren al jaren dagelijks volgt twijfelt daarover. “Ik denk dat ze vals beschuldigd worden. Want tussen de fruitbomen zijn het echt altijd reeën die je ziet, die komen ook veel voor. De herten maken alleen wat ligplekken in het graan.”

Het nieuws over het afschieten sloeg in als een bom bij Jan en andere omwonenden. “Ja ik zoek ze bijna iedere dag wel even op en weet ze te herkennen. Als je hoort dat het aantal teruggebracht wordt naar nul, dan komt dat zeker hard aan. Ik vind het bijna magische, koninklijke dieren. Ze hebben iets bijzonders en ze horen hier inmiddels op deze plek in de Hoeksche Waard.”

Prachtig gezicht

Burgemeester Bram van Hemmen van de Hoeksche Waard nam de handtekeningen in ontvangst, maar gaf ook direct aan dat de gemeente hier niet over gaat. “Ik ga de gedeputeerde bellen met de mededeling dat de petitie eraan komt, zodat het zeker de aandacht heeft.”

Van Hemmen liet wel weten het bijzonder te vinden dat de initiatiefnemers in drie weken tijd drieduizend handtekeningen hebben ingezameld. “Dat geeft aan dat het leeft en dat begrijp ik ook, want het is een prachtig gezicht, die herten in onze gebieden. Dat roept emotie op. Ik zorg dat de handtekeningen op de plek komen waar ze horen!”

Ook twee dierenrechtenorganisaties proberen het afschieten van de damherten tegen te houden. Ze doen dit door middel van een rechtszaak, die komende dinsdag dient.