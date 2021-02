GroenLinks wil 10 duizend woningen op plek Rotterdam The Hague Airport

Als Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gesloten is, moeten er op die locatie 10 duizend woningen en een groot park gebouwd worden. Het is één van de bouwplannen die Jesse Klaver, de leider van GroenLinks vandaag heeft gepresenteerd. Het is volgens de partij nodig om zo de enorme woningnood aan te pakken.

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen stond al dat ze willen dat het vliegveld gesloten moet worden. De partij wil dat Nederland via betere en snellere treinverbindingen met de omliggende landen wordt verbonden, zodat het Rotterdamse vliegveld overbodig wordt.

"Het vervult geen enkele belangrijke functie voor het vervoerssysteem in Nederland en veroorzaakt veel overlast en schade aan het milieu", zo staat in het conceptverkiezingsplan. Daarnaast vindt GroenLinks dat Schiphol dichtbij genoeg ligt en dat er al goede treinverbindingen zijn met de meeste bestemmingen waarop gevlogen wordt vanaf Rotterdam.

Hulp Rotterdammers gevraagd

Jeroen Postma en Astrid Kockelkoren, beiden raadsleden van GroenLinks Rotterdam, doen een oproep aan bewoners en partijen in de stad om mee te denken over hoe de transformatie eruit moet gaan zien van de plek waar nu het vliegveld ligt. Nog voor de verkiezingen presenteren zij het definitieve woonplan.

Kockelkoren: "Er is een schreeuwend tekort aan woningen en groene plekken in onze stad. De ruim 220 hectare die RTHA inneemt is een logische plek voor woningbouw. Met ons plan zetten we in op betaalbare woningen, nieuw groen en minder overlast door de luchtvaart."