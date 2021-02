Melissa (23) uit Alblasserdam krijgt als eerste Nederlander AstraZeneca-vaccin

Melissa werkt als zorgmedewerker op een zorgboerderij in Haastrecht. In haar werk komt ze vooral in aanraking met risicogroepen in de gehandicaptenzorg.

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen behoren tot de groep die het coronavaccin toegediend krijgt. Ook wordt AstraZeneca gebruikt voor mensen werkzaam in de revalidatiezorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg, én voor zorgmedewerkers in kleinschalige woonvormen die in januari nog geen vaccin kregen.

Derde vaccin beschikbaar

De vaccinatie vond plaats bij de GGD Haaglanden in Den Haag. Dat was de enige locatie waar Melissa een afspraak kon maken.

Het AstraZeneca-vaccin is het derde vaccin dat in Nederland beschikbaar is. Ook de coronavaccins van Moderna en van BioNtech/Pfizer worden gebruikt.