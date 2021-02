Liveblog: Albert Schweitzer Ziekenhuis 'extreem druk' met ijsletsels, gemeenten roepen op in eigen omgeving te schaatsen

Het vriest al een aantal dagen flink en het ijs wordt steeds dikker. Op veel plekken in de regio kan dan ook op natuurijs worden geschaatst, maar nog niet overal is dit mogelijk. In dit liveblog houden wij de laatste ontwikkelingen bij rondom het winterse weer en de actuele stand van zaken op de wegen en in het openbaar vervoer.

* De toegangswegen naar Kinderdijk, de Bergse Plassen, Rotte en Kralingse Plas zijn afgesloten.

* De Spoedeisende Hulp van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht is momenteel extreem druk met mensen die een ongeluk hebben gehad met het schaatsen.

* Burgemeester Molenlanden: 'Geniet, maar schaats in je eigen omgeving'

De ambulances in de regio Rotterdam-Rijnmond kampen momenteel nog niet met problemen door de vele schaatsongevallen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De ambulances uit de ochtend rijden wel iets langer door, zodat er meer auto's beschikbaar zijn.

Omdat er geen officiële schaatstochten zijn, zijn er bij de verschillende ijsbanen in de regio ook geen medische posten. Daardoor komt de druk eerder op de ambulances en ziekenhuizen terecht.

In het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht is het momenteel extreem druk op de Spoedeisende Hulp met mensen die een schaatsongeluk hebben gehad. De woordvoerder spreekt van meer dan vijftig 'ijsletsels'. "We hebben opgeschaald met twee gipsmeesters. De ambulancedienst Zuid-Holland Zuid heeft drie extra auto's rijden."

In Schiedam hebben een aantal mensen de ijshockeystick erbij gepakt. Foto: MediaTV



Wintersport in Rotterdam! Friso Hijenga heeft in zijn voortuin in het oosten van Rotterdam een curlingbaan gemaakt.



Het Kasteel in een winterse omgeving. Sparta neemt het om 14:15 uur op tegen Fortuna Sittard. Uiteraard te volgen op Radio Rijnmond.



Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden kijkt met een tevreden gevoel naar de schaatsers zaterdagmiddag. "Mensen genieten ervan. Het is beheersbaar. We roepen mensen op om in hun eigen omgeving te schaatsen en daar wordt gehoor aan gegeven."

Desondanks heeft de gemeente wel maatregelen genomen, door toegangswegen naar Kinderdijk af te sluiten. "We willen de ruimte open laten voor de hulpverleners. We verwachten dezelfde drukte morgen. De oproep is: geniet, maar schaats in je eigen omgeving. En let op de kwaliteit van het ijs, want op sommige plekken is het echt nog slecht."



Ook een waarschuwing voor Alblasserdam:



Een kans die je niet vaak krijgt!



Het zonnetje schijnt over het Sandelingenpark in Hendrik-Ido-Ambacht.



De gevoelstemperatuur momenteel: -9 graden. Dat zei weerman Ed Aldus zojuist op Radio Rijnmond. Aan zee is het -2, in het oosten van de regio is het -5. Geniet ervan zolang het nog kan, want zondagmiddag wordt het al zo'n 5 graden boven nul!

Elkaar voortslepen op de Rottemeren



Ook bij de Rotte neemt de drukte toe. Hulpdiensten hebben last van schaatsliefhebbers die hun wagen in de berm parkeren:



Deze mannen schaatsen vandaag 'een Molentocht zonder stempels'. "Deze kans moet je grijpen!"



Ondertussen in Blijdorp:



De situatie in Kinderdijk.



Vogels zoeken met dit winterweer massaal hun heil in de Biesbosch. Boswachter Thomas van der Es spreekt over "spectaculaire aantallen". Lees hier meer. (Foto: Boswachter Thomas)



De politiehelikopter houdt vanaf de lucht de drukte in de schaatsgebieden in de gaten. Volgens een woordvoerder is het druk, maar zijn er vooralsnog geen problemen.

Ook op de Binnenmaas in de Hoeksche Waard wordt geschaatst. Verderop dobbert een groep vogels in een wak.



Schaatsen is niet zonder risico's.



De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat er geen schaatsgebieden zijn afgesloten momenteel, maar wel allerlei toegangswegen naar deze schaatsgebieden. Zo zijn de toegangswegen naar het duingebied bij de vuurtoren in Ouddorp dicht, net als de wegen naar de Kralingse Plas, de Bergse Plassen en de Rotte.

Alle parkeerplekken in Kinderdijk zijn nu al vol, bevestigt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De gemeente Molenlanden zet preventief veertig verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden. "Op veel plekken wordt de situatie gemonitord. De hekken staan al klaar voor eventuele afsluitingen."

"De kernboodschap is: iedereen kan helpen door op de fiets te komen. Houd afstand, geniet van het weer, maar schaats dicht bij huis en niet met te veel mensen. De covid-regels gelden nog steeds."



Het winterse weer heeft gevolgen voor de dieren in de Biesbosch. Boswachter Thomas van der Es vertelt er zaterdagochtend op Radio Rijnmond meer over in het programma Chris Natuurlijk.



De metro's van de RET ondervinden nog altijd hinder van het winterweer. Metro's op lijn B rijden een ingekorte route tussen Nesselande en Kralingse Zoom. Tussen Kralingse Zoom en Schiedam Centrum kunnen reizigers gebruik maken van metrolijn C. Tussen Schiedam en Hoek van Holland rijden twee pendelmetro's, met een extra overstap bij Schiedam Nieuwland.

Metrolijn A is ingekort en rijdt alleen tussen Binnenhof en Graskruid. Tussen Graskruid en Kralingse Zoom kunnen reizigers van lijn B gebruik maken.

Leuk dat schaatsen, maar niet geheel zonder risico's. Bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam kwamen vrijdag al tientallen mensen binnen op de Spoedeisende Hulp met botbreuken door schaatsongelukken.



Stap jij vandaag op het ijs of ga je een rondje wandelen? Het wordt prachtig weer met volop zon, meldt onze weerman Ed Aldus. De temperatuur loopt op naar rond het vriespunt tot -2 graden.