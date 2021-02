Liveblog: Schaatsers komen massaal naar Kinderdijk, alle parkeerplekken om 07:30 al vol

Het vriest al een aantal dagen flink en het ijs wordt steeds dikker. Op veel plekken in de regio kan dan ook op natuurijs worden geschaatst, maar nog niet overal is dit mogelijk. In dit liveblog houden wij de laatste ontwikkelingen bij rondom het winterse weer en de actuele stand van zaken op de wegen en in het openbaar vervoer.

Het liveblog van vrijdag kan je hier teruglezen.

* Kijk hier naar de mooiste schaatsbeelden uit de regio

* De metro's van de RET rijden nog altijd niet volledig door het winterse weer. Lees hier waarom.

* Het kabinet, burgemeesters en ijsverenigingen roepen mensen op om niet allemaal op dezelfde plekken te schaatsen.

* Vrijdag werden Kinderdijk, de Bergsche Plassen en de Rotte afgesloten vanwege drukte. Ook zaterdag is Kinderdijk al afgesloten.

08:15

Alle parkeerplekken in Kinderdijk zijn nu al vol, bevestigt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De gemeente Molenlanden zet preventief veertig verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden. "Op veel plekken wordt de situatie gemonitord. De hekken staan al klaar voor eventuele afsluitingen."

"De kernboodschap is: iedereen kan helpen door op de fiets te komen. Houd afstand, geniet van het weer, maar schaats dicht bij huis en niet met te veel mensen. De covid-regels gelden nog steeds."



07:50





07:34

Het winterse weer heeft gevolgen voor de dieren in de Biesbosch. Boswachter Thomas van der Es vertelt er zaterdagochtend op Radio Rijnmond meer over in het programma Chris Natuurlijk.



07:27

De metro's van de RET ondervinden nog altijd hinder van het winterweer. Metro's op lijn B rijden een ingekorte route tussen Nesselande en Kralingse Zoom. Tussen Kralingse Zoom en Schiedam Centrum kunnen reizigers gebruik maken van metrolijn C. Tussen Schiedam en Hoek van Holland rijden twee pendelmetro's, met een extra overstap bij Schiedam Nieuwland.

Metrolijn A is ingekort en rijdt alleen tussen Binnenhof en Graskruid. Tussen Graskruid en Kralingse Zoom kunnen reizigers van lijn B gebruik maken.

07:23

Leuk dat schaatsen, maar niet geheel zonder risico's. Bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam kwamen vrijdag al tientallen mensen binnen op de Spoedeisende Hulp met botbreuken door schaatsongelukken.



07:00

Stap jij vandaag op het ijs of ga je een rondje wandelen? Het wordt prachtig weer met volop zon, meldt onze weerman Ed Aldus. De temperatuur loopt op naar rond het vriespunt tot -2 graden.