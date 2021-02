Franciscus Gasthuis neemt eerste hybride operatiekamer in gebruik

Eerste hybride operatiekamer in Fransiscus in gebruik

Het Fransiscus Gasthuis in Rotterdam heeft haar eerste hybride operatiekamer in gebruik genomen. De bouw is in september 2020 begonnen en de afgelopen weken heeft het personeel warm kunnen draaien. De trainingen zijn inmiddels afgelopen en de eerste operaties zijn uitgevoerd. Tot grote tevredenheid van de artsen, maar ook het overige OK-personeel.

"In de hybride operatiekamer kunnen wij twee technieken combineren. Ik kan als vaatchirurg een patiënt opereren met een dotter en een stentplaatsing; de endovasculaire techniek. Maar stel dat het niet goed gaat of ik het op een bepaalde plek niet kan uitvoeren, dan kan ik met een klein sneetje door middel van een open operatie de verkalking opereren", zegt vaatchirurg Gijs Welten.

"En die twee operatietechnieken combineren - dus puur met een contrastvloeistof in een slagader, maar ook met een mes en pincet - maakt dat ik de twee technieken kan combineren tot één hybride setting."

Direct beschikbaar

Naast de allerlaatste technische snufjes is er ook fysiek veel meer ruimte in de operatiekamer. Zo is de medische voorraadkast nu direct beschikbaar zonder dat het personeel uit de steriele ruimte moet. De kamer heeft ook eigen vaste röntgenapparatuur. Personeel hoeft nu niet meer in de ochtend alles overal vandaan te halen.

"Ja, dat is echt genieten. Onze vorige operatiekamer waar ik vaak stond was een stuk kleiner. Juist ruimte geeft ook rust, maar je hebt de ruimte ook nodig voor al die apparaten die op de grond zijn gemonteerd, de schermen die opgehangen zijn aan het plafond en de apparatuur voor narcose die we een plekje moeten geven", vult Gijs Welten aan.

Investeren en innoveren

Met de komst van de hybride kamer, de elfde operatiekamer van het Franciscus, is het nog niet klaar. Het ziekenhuis blijft investeren en innoveren in de toekomst.

"Het is altijd goed om vooruit te kijken. Met het ziekenhuis willen we constant streven naar innovatie en het voelt voor ons nu met de hybride kamer alsof we in de Champions League spelen. Daar willen we ook blijven."

Volgens Welten is het ziekenhuis nu al bezig met de toekomst. "Het kan zo zijn dat die toekomst bestaat uit in dit soort hypermoderne operatiekamers te werken, waarbij andere specialisten er gebruik van kunnen maken. Daardoor hebben we er ook wel meer dan één nodig. En die innovatie en het constant streven naar perfectie heeft heel veel tijd nodig, maar we gaan die kant op."