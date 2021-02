Vogels zoeken massaal hun heil in de Biesbosch: 'Er hoeft maar vorstinval te zijn of de dieren zijn van slag'

Ganzen, kleine zwanen en smienten. De Biesbosch zit er deze week vol mee. Door het winterweer zijn de vogels onrustig, want veel plassen en sloten waar ze normaal hun voedsel vandaan halen zijn dichtgevroren. "Ze komen dan naar plekken waar ze nog wél bij hun voedsel kunnen en die vind je massaal in het Biesbosch-gebied", zegt boswachter Thomas van der Es.

De boswachter van Staatsbosbeheer spreekt over "spectaculaire aantallen". "We inventariseren maandelijks het aantal watervogels en alleen al in de Sliedrechtse Biesbosch waren dat er nu dertigduizend. We zagen vijftienduizend smienten, met name in de rustgebieden achterin. Daar is open water, dus zitten ze met zijn allen op elkaar."

Tekst gaat verder onder de foto (Bron: Thomas van der Es)



Volgens de boswachter gaat het om tien keer meer wintervogels dan normaal gesproken. Door de vorst en de sneeuw gaan de vogels 'on the move', aldus de boswachter. "Er hoeft maar vorstinval te zijn of de vogels zijn van slag. Ze zoeken dan de dynamiek die de rivieren hebben."

De Biesbosch is een getijdengebied, waar dus eb en vloed is. Daardoor is het water daar op veel plekken niet dichtgevroren. Volgens Van der Es is het momenteel 'rammetje vol' in de Biesbosch. "De rust is dan heel belangrijk. Als ze niets te eten kunnen vinden, moeten ze energie sparen en teren op reserves. Als de vorstperiode dan heel lang duurt, ga je zelfs trekbewegingen zien. Vogels gaan dan naar Frankrijk of Spanje. Het is bewonderenswaardig hoe vogels zijn uitgerust om voedsel te vinden."

Trieste situaties

Door de weersomstandigheden komt de boswachter onverwachte dingen tegen in het gebied. "Zoals een kerkuil op klaarlichte dag, die de sneeuw zat was in zijn nestkast. Of een groep reeën, midden in zo'n polder. Dat lijkt dan net een Siberische toendravlakte. Ik vind het spectaculair."

Toch ziet hij ook trieste situaties. Hoewel de naam anders doet vermoeden, aart de ijsvogel namelijk helemaal niet goed bij dit weer. "Het is voor ijsvogels een treurige periode. Ik heb ze hier nog niet gezien, terwijl we vorig jaar meer dan vijftig broedpaartjes hebben gehad."

Verderop komt Van der Es een blauwe reiger tegen, met ijs op de rug. "Dat ziet er niet goed uit. Ze wachten en bewegen zo weinig mogelijk, om energie te sparen."



Waar de een moeite heeft te overleven, is de Biesbosch voor de ander momenteel een voedselwalhalla. "Grotere roofvogels hebben veel verzwakte dieren om zich heen, dus zij kunnen makkelijk aan hun eten komen. Zeearenden, haviken, slechtvalken: die zien het aantal voedselbronnen alleen maar toenemen. Zij hebben goede dagen."