'Mijn politieke keuze leidt in het ouderlijk huis nog weleens tot stevige discussies'

De jonge Rotterdammer Mark Brakel leerde Nederland pas vanaf z'n 14e ├ęcht beter kennen, nadat hij met zijn ouders rondzwierf over de wereld. Zij werkten voor Shell: wie had kunnen denken dat juist Mark zich kandidaat zou stellen voor GroenLinks in de Tweede Kamerverkiezingen?

"Ik kom uit een rechts 'nest'. Mijn ouders stemden altijd VVD. Inmiddels heb ik mijn moeder zover gekregen dat ze GroenLinks zal stemmen", lacht Brakel in de Rijnmondstudio tijdens het programma 'De Verdieping'. "Toegegeven: er zijn af en toe stevige discussies over politiek in het ouderlijk huis".

Brakel heeft overduidelijk een missie: nu écht gelijkheid voor iedereen én een serieuze aanpak van de klimaatverandering. Niet geheel verrassend voor iemand die zich kandidaat stelt voor GroenLinks, maar waar komt zijn 'drive' vandaan?

'Homo' is nog steeds een scheldwoord'

Brakel (30) denkt zich beter te kunnen identificeren met minderheden, omdat hij homoseksueel is. Hij kwam 'gefaseerd' uit de kast: zijn ouders wisten het al jaren voordat de rest van de wereld het te weten kwam.

"Homo is nog steeds een scheldwoord op middelbare scholen. Nederland is helemaal niet zo liberaal als ze zich voordoet." Het wegzetten van minderheden, het niet willen terughalen van bijvoorbeeld kinderen van (Nederlandse) IS-strijders, de toeslagenaffaire: Brakel spreekt er vurig over.

'De klimaat-boodschap kan soms beter verpakt worden'

Brakel beseft dat strijden voor een beter klimaat een hele kluif is. Is hij niet bang dat hij als 'klimaatdrammer' wordt gezien? "Voor mij is het duidelijk dat er iets móet gebeuren. Maar ik ben het wel met je eens dat de verpakking van de klimaatboodschap soms beter kan. Zo wordt te weinig verteld dat uiteindelijk ook de economie baat heeft bij klimaatverbetering."

Waarom de politiek in? "Tijdens mijn werk op de Nederlandse ambassade in Irak besefte ik dat ik belangen aan het behartigen was, waar ik eigenlijk niet achter stond. Ik maakte me al langer druk over het lot van de kinderen van Nederlandse IS-strijders. Dat ze vanwege de daden van hun ouders niet naar Nederland mochten. In de politiek hoop ik, met twee duidelijke onderwerpen, een verschil te maken."

