Vader Emile Roemer was een Rotterdamse verzetsheld

De vader van SP-burgemeester Emile Roemer is een Rotterdamse oorlogsheld. Chris Roemer redde als verzetsstrijder tussen 1940 en 1945 de levens van vele Rotterdamse onderduikers. Dat vertelt Emile Roemer in een zeer emotionele aflevering van Sanders Gerse Gasten op TV Rijnmond.

Het bijzondere is dat de voormalig SP-leider pas na het overlijden van zijn vader Chris ontdekte wat voor belangrijke rol hij in het verzet had gespeeld. “Ik wist natuurlijk wel íéts. Maar hij zweeg vooral over alles wat hij tijdens de oorlog heeft meegemaakt.

Na zijn dood werd ik gebeld door de heren Aad Koster en Pierre Pijpers. Zij vroegen mij of ik familie was van Chris Roemer. Ik riep: ‘Jazeker, dat is mijn vader!’. Ze wilden graag langskomen, want ze schreven een boek over de verzetsstrijders van Rotterdam. Zo ben ik erachter gekomen dat mijn vader onder meer onderduikadressen regelde, mensen van bonnen voorzag en de verzetskrant De Wacht drukte en verspreidde. Dat deden ze allemaal vanuit het Sint Fransiscus Gasthuis.

'Ik zag mijn vader compleet flippen om Duitser'

Hoe het voor mij was om dat te horen? Het maakte een puzzel compleet. Nu opeens begreep ik waarom mijn vader was zoals hij was. Hij was een ongelofelijke knokker tegen onrechtvaardigheid en hij was voor de duvel niet bang. Ik weet nog dat we een keer aan het picknicken waren in het bos. Mijn vader raakte met een oudere Duitse man aan de praat. Even later zag ik mijn vader compleet flippen.

Wat bleek? Die Duitser bleek een oud-SS’er te zijn, die tegen mijn vader had gezegd dat het de schuld was van Koningin Wilhelmina dat de oorlog was uitgebroken. Mijn vader was zó kwaad. We hebben hem met z’n allen letterlijk van die Duitser af moeten trekken. Dat had ik in mijn hele leven nog nooit meegemaakt. Zo kende ik mijn vader helemaal niet.”

Emile Roemer neemt vriend en presentator Sander de Kramer vervolgens mee naar politiebureau Haagseveer. Een heel emotionele plek voor de huidige burgemeester van Alkmaar. “In oktober 1944 hebben de Duitsers een inval gedaan in het Sint Franciscus Gasthuis. Ze hebben een hele groep verzetsstrijders opgepakt en hier gevangen gezet”, vertelt Emile terwijl hij even in verre verten staart. “Daar zat mijn vader ook bij. De Duitsers wisten inmiddels dat mijn vader het nodige zou moeten weten. Ze hebben hem urenlang gemarteld om zoveel mogelijk bij hem los geweekt te krijgen."

Uiteindelijk hebben ze hem ter dood veroordeeld. Hij zou de kogel krijgen. Maar de avond voor de executie is hij bevrijd. Verzetsstrijders hebben een ongelofelijke actie uitgevoerd. Verkleed als Duitsers zijn ze bij Haagseveer naar binnen gegaan. In een goeie twintig minuten hebben ze 43 verzetsmensen uit de cellen bevrijd, waaronder mijn vader. Als ze mijn vader niet hadden bevrijd, dan had ik hier nu niet gestaan.

'Ik voel me Rotterdammer'

Dus als mensen aan me vragen wat ik met Rotterdam heb, dan is het antwoord simpel: alles! Of ik me een Rotterdammer voel? Ja! Dat laat me nooit meer los. Ik had hier allemaal nog zo graag met mijn vader over willen spreken. Over alle dingen die hij nooit heeft verteld. Maar helaas...

Tenslotte neemt Emile Roemer presentator De Kramer mee naar zijn grote liefde: Feyenoord. Staand op het gras in De Kuip begint hij spontaan te stralen. "Dit is toch geweldig! Het mooiste stadion van Nederland. Ik heb een enorm Feyenoord-hart. De mooiste wedstrijd van de club die ik heb gezien? Tja, Milaan... Feyenoord-Celtic. Dat we als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 wonnen. Ik was maar een mannetje van 8, maar het was zo’n absurd groot feest. Mijn overbuurman zat in Italië in het stadion. Ik heb het vlaggetje van Feyenoord destijds van hem gekregen. Zo’n plastic dingetje. Dat heb ik nog steeds. Het is een prachtig relikwie. Dat doe ik nooit meer weg.”