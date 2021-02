Sparta-aanvoerder Auassar na nederlaag tegen Fortuna: 'Denk dat de tijd rijp is om elkaar even goed de waarheid te vertellen'

"Ik denk dat we niet in goede doen zijn, we krijgen de goals te makkelijk tegen en hebben zelf moeite met doelpunten maken", reageert Sparta-aanvoerder Adil Auassar na de nederlaag van zijn ploeg tegen Fortuna Sittard (1-2). "Elke ploeg heeft daar tijdens een seizoen mee te maken, maar het is bij ons een groot verschil tussen voor en na de winterstop."

Sparta kwam zaterdagmiddag na een goede eerste helft een tweede Limburgse treffer niet meer te boven. Daarmee is het linkerrijtje in de eredivisie voorlopig uit het zicht voor de Rotterdammers en komen de onderste ploegen van de ranglijst steeds dichterbij. "Ik denk dat de tijd rijp is om elkaar even goed de waarheid te gaan vertellen, want ik irriteer me aan heel veel dingen op dit moment", vertelt Auassar.

"Dat houd ik verder binnenskamers. Maar hoe wij vandaag de goals tegen krijgen is echt een schande, gewoon slecht. En hoe een aantal jongens daar dan weer op reageert is voor mij echt onbegrijpelijk. Dat moet je met elkaar gaan bespreken en daar word je uiteindelijk allemaal sterker van."

Glad veld

Vrijdagmiddag plaatste Auassar nog vraagtekens bij de doorgang van Sparta-Fortuna Sittard, vanwege het bevroren veld. "Je zag veel jongens glijden", vertelt hij daar zaterdag over. "Maar Fortuna had er ook last van dus het is geen excuus. We hebben verdiend verloren en dat neem ik onszelf kwalijk."