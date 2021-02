Fraser over Sparta-Fortuna (1-2): 'Haalden in alle facetten van het spelletje ons niveau niet'

Sparta verloor zaterdagmiddag op eigen veld, na vooral een matige tweede helft, met 2-1 van Fortuna Sittard. Trainer Henk Fraser had na afloop een duidelijke verklaring voor de nederlaag. "Omdat we in alle facetten die je in dit spelletje kunt bedenken vandaag niet ons niveau haalden."

"In de eerste helft hadden we nog het geloof, maar in de tweede zakten we ver terug", vervolgt Fraser. "En ook met de wisselingen werd het niet veel beter. We hebben niets gecreëerd."

"Waar we konden voetballen kozen we voor de lange bal en bij zo'n lange bal was er dan niet voldoende aansluiting voor de afvallende bal. Het was gewoon niet goed op elkaar afgestemd vandaag. Natuurlijk is dat teleurstellend, we waren vandaag gewoon niet goed genoeg."

Linkerrijtje ver weg

Waar Sparta voor de winterstop naar het linkerrijtje en misschien zelfs play-offs om Europees voetbal kon kijken, is dat nu na de vijfde wedstrijd op rij zonder zege ver weg. "Heel veel mensen kijken naar de uitslag en de stand, maar eigenlijk denk ik nog steeds hetzelfde over dit team", vertelt Fraser daarover. "Ik zeg vanaf het begin van het seizoen al dat wij negende of tiende kunnen worden, maar als wij veertiende worden teken ik daar ook voor."

"Maar natuurlijk wil je als sporter altijd het hoogste halen, daar zit nu ook de teleurstelling. Maar dit is voor mij de realiteit. Als we het heel goed doen kunnen we gluren naar het linkerrijtje, nu moet je beide kanten opkijken."