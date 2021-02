Sledehonden trainen voor het eerst in Nederlandse sneeuw

Ze zijn al meerdere keren wereldkampioen geweest maar hebben nooit eerder in Nederlandse sneeuw getraind. “Heel bijzonder, de honden vinden het fantastisch maar waren wel helemaal in de war toen de deuren van de bus vrij snel weer open gingen.”

Deze winter kunnen ze door het coronavirus helaas niet meedoen aan wedstrijden, maar dat betekent niet dat Siberische husky's vakantie hebben. “Die beesten willen werken, ze moeten genoeg beweging krijgen daarom trainen we vier keer in de week”, zegt Anita.

Dat trainen doen ze gewoonlijk door de honden voor een quad zonder motor te zetten. Hierdoor trainen ze hun spieren. Dat ze deze keer in de sneeuw kunnen trainen in Nederland is extra bijzonder.

Dat gaat wel even anders dan normaal. De sneeuw is niet dik genoeg om met zes honden voor de slee te trainen, ze zouden dan te sterk zijn waardoor de remmen niet goed in de sneeuw blijven zitten. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom werken ze in het bos bij Numansdorp met vier honden tegelijk.

“Als er nog tien centimeter extra was gevallen hadden we echt goed rondjes kunnen maken. Nu was het een beetje behelpen met vier hondjes”, vertelt Roderick. Voor de honden kan de dag in ieder geval niet meer stuk. “De honden vinden het helemaal geweldig, het is maar een paar minuten rijden en dan komt de slee eruit en mogen ze rennen.”