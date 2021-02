239 huishoudens in Barendrecht zonder elektriciteit door stroomstoring

Een stroomstoring bij netwerkbeheerder Stedin heeft er zaterdagavond rond 19:13 uur voor gezorgd dat ongeveer 239 huishoudens zonder stroom zitten in de wijken Vrouwenpolder en Lagewei in Barendrecht. Eerder liet Stedin weten dat het om 1.100 huishoudens ging, maar dat bleek niet te kloppen.

Volgens een woordvoerder van Stedin wordt er hard gewerkt om de storing te verhelpen. Eerder was de verwachting dat de problemen binnen twee uur opgelost zouden zijn. Om 21:30 was de verwachting dat er nog een "aantal uren" werk nodig is en dat de storing later op de avond opgelost zal zijn.

De oorzaak is een storing in een transformatorhuisje waar de transformator van stuk is. Daarom moet een noodstroomaggregaat worden aangesloten.