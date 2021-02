Bijna 250 huishoudens Barendrecht zonder stroom door storing

Een stroomstoring bij netwerkbeheerder Stedin heeft er zaterdagavond voor gezorgd dat bijna 250 huishoudens in de wijken Vrouwenpolder en Lagewei in Barendrecht zonder elektriciteit kwamen te zitten. Volgens een woordvoerder van Stedin is door monteurs hard gewerkt om de storing te verhelpen. Aan het eind van de avond hadden de bewoners weer stroom. De oorzaak was een storing in een transformatorhuisje. Daarom moest een noodstroomaggregaat worden aangesloten. Zaterdagavond zaten ook inwoners van Rotterdam-Schiebroek letterlijk en figuurlijk in de kou door een storing. Die was na korte tijd verholpen. En ook in Sliedrecht en Ridderkerk viel zaterdagavond korte tijd de stroom uit en waren gedupeerde inwoners enige tijd aangewezen op kaarsverlichting en extra truien, sjaals en dekens tegen de vrieskou.