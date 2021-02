LIVE: Bijlow terug in het doel bij Feyenoord, Linssen en Haps voorin tegen Willem II

Na twee wedstrijdloze weken komt Feyenoord deze zondag eindelijk weer in actie. Om 14:30 uur trappen de Rotterdammers in de eigen Kuip af tegen Willem II. Via Rijnmond mis je uiteraard helemaal niets van dit duel.

Zo maken we vanaf 13:00 uur Radio Rijnmond Sport op 93.40 FM, met presentator Dennis Kranenburg. Het commentaar vanuit de Kuip komt van onze vertrouwde verslaggevers: Dennis van Eersel en Sinclair Bischop.

Feyenoord kwam de afgelopen twee weken niet in actie, omdat de duels met FC Groningen en sc Heerenveen (beker) werden afgelast door de sneeuwval. Feyenoord-verdediger Eric Botteghin verwacht niet dat de Rotterdammers zondag hinder zullen ondervinden van die onderbreking. "Die afgelaste wedstrijden zijn niet leuk natuurlijk, je wil altijd spelen", vertelde hij vrijdag. "Maar het was ook goed om onze rust te pakken, een paar extra trainingen te doen en ons voor te bereiden op zondag."

Tekst gaat verder onder de video:



Ook de mannen van FC Rijnmond verwachtten afgelopen vrijdag niet dat Feyenoord tegen Willem II last heeft van de 'sneeuwbreak'. "Ik denk dat Advocaat naast João Teixeira (die herstelt van een gebroken kuitbeen, red.) iedereen weer tot zijn beschikking heeft", vertelde Joop van Daele. "Ze zijn wat uitgeruster, je zat vrij lang in een serie wedstrijden waarin er ook doordeweeks gespeeld werd. Het kan best verbeterend werken. Analist Thomas Verhaar vulde aan: "Als je structureel minder traint krijg je achterstand, maar nu is er niet zoveel in de hand."

Feyenoord - Willem II (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Haps

