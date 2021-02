TERUGLEZEN: Feyenoord-Willem II (5-0)

Na twee wedstrijdloze weken kwam Feyenoord deze zondag eindelijk weer in actie. In De Kuip werd Willem II met 5-0 verslagen. Rijnmond Sport was uiteraard bij dit duel aanwezig.

Luister hieronder naar de nabeschouwing op Feyenoord-Willem II (5-0) op Radio Rijnmond:

Feyenoord - Willem II 5-0 (1-0)

45+2' 1-0 Jens Toornstra

49' 2-0 Bryan Linssen

52' 3-0 Luis Sinisterra

63' 4-0 Steven Berghuis

83' 5-0 Orkun Kökcü

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida (67' Nieuwkoop), Botteghin, Senesi, Malacia; Fer (67' Kökcü), Toornstra, Diemers (79' Bozenik); Berghuis, Linssen (79' Jørgensen), Haps (46' Sinisterra)

Liveblog:

90' EINDE: Feyenoord-Willem II (5-0)

Vlak voor rust hadden de Rotterdammers nog moeite met de Tilburgers, maar uiteindelijk klopt Feyenoord de Noord-Brabanders met maar liefst vijf doelpunten.

83' 5-0 Orkun Kökcü

Ook invaller Orkun Kökcü pikt bij Feyenoord een doelpuntje mee. Hij schiet van afstand, maar Willem II-keeper Arijnaet Muric tast mis. Het is 5-0 op Rotterdam-Zuid!

79' WISSELS Feyenoord: Diemers + Linssen

Bozenik + Jørgensen (4-0)

Mark Diemers en Bryan Linssen gaan bij Feyenoord naar de kant. Robert Bozenik maakt na maanden blessureleed zijn rentree. Ook Nicolai Jørgensen is in de ploeg gekomen.

69' Geen vijfde doelpunt (nog) voor Feyenoord (4-0)

Feyenoord swingt aan de rechterkant. Op aangeven van Bart Nieuwkoop krijgt Bryan Linssen de bal aangespeeld. Hij kan echter niet scoren. Linssen vuurt het schot recht op Willem II-doelman Arijanet Muric af.

67' WISSELS Feyenoord: Fer + Geertruida

Kökcü + Nieuwkoop (4-0)

Dick Advocaat gunt zijn reservespelers wat speeltijd. Orkun Kökcü en Bart Nieuwkoop lossen Leroy Fer en Lutsharel Geertruida af. Nieuwkoop was vorig seizoen nog huurling van Willem II.

62' 4-0 Steven Berghuis (penalty)

Derrick Köhn maakt namens Willem II tegen Feyenoord een overtreding in het zestienmetergebied. Feyenoord krijgt vervolgens een strafschop. Steven Berghuis trapt vanaf elf meter raak.

52' 3-0 Luis Sinisterra

Het duel lijkt gespeeld in De Kuip! Op aangeven van Bryan Linssen tikt Luis Sinisterra voor Feyenoord de 3-0 binnen tegen Willem II.

49' 2-0 Bryan Linssen

Feyenoord komt snel op 2-0 tegen Willem II! De Rotterdammers nemen snel een hoekschop, vervolgens geeft Jens Toornstra de bal voor en knikt Bryan Linssen bij de tweede paal binnen.

48' Nu Linssen gevaarlijk namens Feyenoord (1-0)

De Rotterdammers komen tegen Willem II gretig uit de kleedkamer voor de tweede helft. Van afstand knalt Bryan Linssen de bal op de paal.

47' Meteen een kans voor de Colombiaanse invaller (1-0)

Luis Sinisterra wordt meteen aan het werk gezet! De Feyenoord-aanvaller staat echter buitenspel als hij op Willem II-keeper Arijanet Muric stuit.

46' WISSEL Feyenoord: Haps

Sinisterra (1-0)

Na de rust komt Feyenoord met een andere speler weer het veld op. Luis Sinisterra vervangt Ridgeciano Haps.

45+2' 1-0 Jens Toornstra

Feyenoord komt vlak voor de rust op voorsprong tegen Willem II! Jens Toornstra is met een schot op de rand van het zestienmetergebied, op aangeven van Mark Diemers, de doelpuntenmaker. Het is 1-0 bij rust in De Kuip!

Zo klonk die goal live op Radio Rijnmond:

43' Haps met een rollertje (0-0)

Ridgeciano Haps schiet met zijn linkerbeen aan de rechterkant van het zestienmetergebied. Willem II-keeper Arijanet Muric heeft geen probleem op dat schot van de Feyenoorder.

36' Toornstra met een wapenfeit (0-0)

Feyenoord laat eindelijk weer eens in aanvallend opzicht wat zien. Jens Toornstra vuurt het schot recht op Willem II-doelman Arijanet Muric af.

29' Willem II klopt weer aan de deur (0-0)

Een voorzet van Leeroy Owusu komt aan de rechterkant op het hoofd van Ché Nunnely terecht. De aanvaller van Willem II kopt de bal in de handen van Feyenoord-keeper Justin Bijlow.

25' Feyenoord komt heel goed weg (0-0)

Kwasi Okyere Wriedt moet Willem II op voorsprong schieten. Gelukkig voor de Rotterdammers voorkomt Marcos Senesi met een sliding een Tilburgse tegengoal.

24' Eindelijk meldt Feyenoord zich voorin (0-0)

Een vrije trap van Steven Berghuis belandt op het hoofd van Bryan Linssen. Hij kopt de bal over.

22' Bijlow redt voor het eerst (0-0)

Namens Willem II gaat Kwasi Okyere Wriedt door het as van het veld op het Rotterdamse doel af. Ondanks dat de spits buitenspel staat, verhindert Feyenoord-doelman Justin Bijlow dat Wriedt kan scoren.

17' Dennis van Eersel live op Radio Rijnmond (0-0):

"Het lijkt weer zo'n typische wedstrijd voor Feyenoord te zijn. Er worden te veel fouten en slordigheden gemaakt." Over het eerste kwartier van Feyenoord-Willem II

6' GEEL: Mark Diemers (Feyenoord, 0-0)

Arbiter Jochem Kamphuis toont de eerste gele kaart van de wedstrijd. Feyenoord-middenvelder Mark Diemers gaat te hard door op Willem II-linksback Derrick Köhn.

3' Eerste kans is voor Willem II (0-0)

Na slordigbalverlies van Steven Berghuis namens Feyenoord komen de Tilburgers er gevaarlijk uit in de omschakeling. Aan de rechterkant trapt Ché Nunnely de bal vervolgens naast.

1' De bal rolt in De Kuip (0-0)!

Feyenoord-Willem II is begonnen in Rotterdam. De scheidsrechter is Jochem Kamphuis.