Wanprestatie KCC na roerige week: 'Dit is Korfbal League onwaardig'

DOS'46 hoefde niet eens goed te spelen om eenvoudig van KCC te winnen. Bij KCC ontbrak niet alleen het vuur, ook miste het veel moeilijke schoten en was het reboundend onmachtig in de vervangende sporthal Aquapelle. In De Schenkel kan KCC voorlopig niet terecht, omdat er wordt gevaccineerd.

Na een magere 6-9 ruststand strafte de ploeg uit Nijeveen in de tweede helft het slordige spel van KCC wel af. Kanttekening is dat bij KCC aanvoerder en beste speler Julian Middelkoop geblesseerd is en dat daar afgelopen donderdag ook Tessa Noordzij bij kwam met een blessure aan haar kuit. Na vijf wedstrijden heeft KCC één punt en is de doelstelling van plek vier alleen in theorie nog mogelijk.

Game over

Interim-aanvoerder Stefan Dekkers gelooft er niet meer in. "Het is game over. We spelen op zich best goede aanvallen, maar de afronding is echt dramatisch. Het vertrouwen om die bal er in te schieten is er niet. Dit is Korfbal League onwaardig, vind ik. Harde woorden, maar we moeten wel reëel blijven. We nemen de moeilijkste schoten en er is ook niemand die het team op sleeptouw neemt. Ik ook niet."

Gebrek aan tactisch vermogen

De wanvertoning is het einde van de week, waarin de club bekend maakte niet door te gaan met Wip en Van der Steen. Wip bestrijdt dat de beslissing door de club uit Capelle is genomen en dat in onderling overleg is besloten om uit elkaar te gaan. "Ik twijfelde twee maanden geleden al. Ik mis het tactisch vernuft bij de ploeg. Ze herkennen bepaalde situaties niet. Dat mis ik wel", aldus Wip.

Dekkers zou nog wel een jaar met Wip en Van der Steen door willen, maar er zijn ook spelers die liever een ander duo voor de groep zien. Al heeft Wip dat gevoel zelf niet. De oud-international is strijdbaar. "Een plek bij de eerste vier blijft het doel, ook al staan we er heel slecht voor. Maar we willen er wel voor blijven gaan. En het tweede doel is de spelers beter maken en prepareren voor volgend jaar. Dat ze het beter doen dan dit seizoen. Of ik blijf? Natuurlijk ga ik het afmaken. We willen het zo goed mogelijk afsluiten."