Feyenoord treft Ajax in eventuele halve finale beker

Als Feyenoord woensdag afrekent met sc Heerenveen in de kwartfinale van het toernooi om de KNVB Beker wacht er een prachtig affiche in de halve finale. Aartsrivaal Ajax komt dan naar De Kuip.

De andere halve finale van het bekertoernooi gaat in Arnhem tussen Vitesse en de winnaar van het duel tussen NEC en VVV-Venlo. Vitesse won deze week in de blessuretijd met 1-0 bij Excelsior, waardoor het mag spelen in de halve finale.

Eigenlijk zou Feyenoord afgelopen week al spelen tegen Heerenveen, maar door het koude winterweer en de slechte staat van het veld in Friesland werd dat duel afgelast. Dat Feyenoord nog niet mag uitgaan van een duel met Ajax mag duidelijk zijn. In de competitie werd recent nog met 3-0 verloren in het Abe Lenstra Stadion.