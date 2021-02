Automobilist rijdt tegen pilaar metro Rotterdam-Zuid

Op de Hillelaan in Rotterdam-Zuid is een automobilist tegen een pilaar van de metro gereden. Een inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Of de gladheid een rol heeft gespeeld bij het ongeval, dat in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond, is nog onduidelijk. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest. De identiteit is niet bekend. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek door de politie. De automobilist kreeg ook nog een boete voor het negeren van de avondklok.